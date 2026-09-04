Herida grave una niña de 4 años tras ser atacada por un perro en la urbanización Golf de Aldeamayor

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una niña de 4 años ha resultado con heridas graves tras ser atacada por un perro en la urbanización Golf de la localidad vallisoletana de Aldeamayor Golf, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

La agresión, en circunstancias no especificadas, se produjo este miércoles cuando, minutos antes de las 21.25 horas, la menor, que se encontraba con su madre, fue atacada por un perro. La niña sufrió heridas graves en la cabeza, que no fueron a mayores gracias a la intervención de su progenitora, que al salir en su defensa resultó también herida.

Tras lo ocurrido, las dos heridas, madre e hija, fueron inicialmente trasladadas a bordo de un taxi hasta el Centro de Salud de Laguna de Duero, donde fueron asistidas de sus lesiones, sin que haya trascendido el estado actual de las mismas.

De la investigación de los hechos, previa identificación del propietario del can y la localización del mismo, se hará cargo la Guardia Civil.