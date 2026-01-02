Sucesos.La Guardia Civil evita graves daños personales y materiales tras incendiarse una vivienda en un pueblo de Burgos

La Guardia Civil evita graves daños personales y materiales tras incendiarse una vivienda en un pueblo de Burgos. - GUARDIA CIVIL BURGOS

BURGOS 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha evitado que un incendio declarado en una vivienda de un pueblo de Las Merindades, en la provincia de Burgos, ocasionara graves daños tanto personales como materiales.

Los hechos se iniciaron tras recibirse aviso en la Central Operativa de Servicios (COS) alertando de la situación, por lo que efectivos de los puestos de Soncillo y Quincoces de Yuso acudieron de inmediato al lugar. A su llegada, verificaron la existencia de fuego en el garaje del domicilio, justo debajo de los dormitorios, originado a causa de un fallo en el cuadro eléctrico.

Junto a este foco se acumulaban diversas sustancias altamente inflamables, como barnices, esmaltes y disolventes, así como dos turismos con combustible en sus depósitos aparcados a escasos metros, lo que aumentaba de manera considerable el riesgo de propagación.

Por ello, la patrulla, tras poner fuera de peligro a los moradores del inmueble, una pareja con dos hijos menores de edad, trató de sofocar las llamas con el extintor de su vehículo oficial, haciendo uso de los portones de acceso a la cochera como barrera para evitar su expansión. Sin embargo, esto no impediría que el fuego alcanzara los productos almacenados, provocando una deflagración que incrementó notablemente su intensidad.

El avance del incendio hizo que la explosión de los turismos estacionados fuera inminente, por lo que los agentes decidieron acceder al interior de la residencia para, orientándose entre el humo, localizar sus llaves y poder retirarlos de la trayectoria de las llamas. Así, lograron conducir uno de ellos hasta un lugar seguro, mientras que el otro, que no pudo ser arrancado, fue remolcado manualmente lejos de la zona afectada.

La actuación decidida e inmediata de la patrulla logró proteger la integridad de los moradores, reducir de forma significativa los daños materiales y, además, facilitar el acceso de los servicios de extinción desplegados instantes después.