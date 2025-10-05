Un supermercado de San Bartolomé de Pinares (Ávila), decimoctavo negocio traspasado en 'Relevo Generacional'

ÁVILA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un supermercado situado en San Bartolomé de Pinares tendrá continuidad al haberse logrado el traspaso en el marco del programa 'Relevo Generacional en el Negocio Rural de Ávila', impulsado por la Diputación.

"Se trata del sexto negocio no hostelero que cambia de manos gracias a 'Relevo', lo que es una prueba más de que en esta iniciativa caben todos los sectores, y todos con posibilidades de éxito", ha valorado el vicepresidente primero y diputado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Jesús Martín.

En el caso del supermercado, la persona que dará continuidad a la empresa es una mujer de unos treinta años que procede de El Barraco, una muestra de que "las mujeres jóvenes son claves para mantener población en el medio rural", ha aseverado Martín.

Desde que se puso en marcha el pasado mes de abril, 'Relevo Generacional en el Negocio Rural de Ávila' ha servido para culminar 18 traspasos, doce de ellos del sector hostelero y seis vinculados a la industria, el ocio y el consumo.

"Contamos con una cartera de más de 50 negocios en traspaso, somos punto de encuentro entre oferta demanda y el asesoramiento que brindamos se está revelando como útil y atractivo para quienes quieren dar el relevo y quienes quieren tomar el testigo de empresas que son vitales para la supervivencia de nuestros pueblos", ha añadido el vicepresidente primero.

Cualquier persona puede anunciar su establecimiento de forma totalmente gratuita y segura en 'Relevo Generacional en el Negocio Rural de Ávila', dado que es un servicio ofrecido por la Diputación de Ávila.

Para ello, solo tiene que llamar al teléfono 666 278 043 o escribir a negocioruralavila@diputacionavila.es y a partir de ahí, el anuncio se publicará en las cuentas Negocioruralavila de las redes sociales Facebook e Instagram.