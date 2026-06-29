El SuperOnce de la ONCE deja en Ávila 60.000 euros de su premio mayor

El vendedor de la ONCE José Manuel Encinas en su puesto en el complejo asistencial Nuestra Señora de Sonsoles en Ávila. - ONCE

ÁVILA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El SuperOnce de la ONCE ha dejado en Ávila 60.000 euros de su premio mayor del sorteo del domingo 28 de junio, según ha informado la entidad.

El vendedor de la ONCE José Manuel Encinas ha vendido el boleto en su puesto en el complejo asistencial Nuestra Señora de Sonsoles en Ávila.

El SuperOnce es un juego que consiste en elegir entre cinco y once números de los 85 disponibles. En la parte del sorteo se extraen 20 bolas de las 85 disponibles y el premio de cada jugada dependerá de la cantidad de números que hayas elegido, el importe en euros jugado y el número de aciertos obtenidos.

En Ávila, el afortunado cliente ha acertado los nueve números que elegió en su boleto, tal y como ha detallado la ONCE en un comunicado recogido por Europa Press.

El SuperOnce, como las demás loterías responsables de la organización, se pueden adquirir en la red de más de 20.000 vendedores, 800 de ellos en Castilla y León, y también a través de www.juegosonce.es y en establecimientos autorizados.