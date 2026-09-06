El sur de Ávila estará este lunes en aviso amarillo por calor

Dos personas con ropa veraniega durante una jornada de intenso calor.
Dos personas con ropa veraniega durante una jornada de intenso calor. - María José López - Europa Press
Europa Press Castilla y León
Publicado: domingo, 6 septiembre 2026 17:53
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ÁVILA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sur de la provincia de Ávila estará este lunes, 7 de septiembre, en aviso amarillo por altas temperaturas entre las 13.00 y las 21.00 horas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En general, en Castilla y León se espera cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en el extremo nororiental de madrugada y algunas nubes de evolución diurna en el Sistema Central y tercio oriental.

En cuanto a las temperaturas, se prevén pocos cambios, menos las mínimas en el tercio oriental y las máximas en las Merindades, que descenderán.

El viento, por su parte, será variable tendente a componente oeste, flojo o moderado, más intenso por la tarde.

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