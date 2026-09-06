El sur de Ávila estará este lunes en aviso amarillo por calor

Dos personas con ropa veraniega durante una jornada de intenso calor. - María José López - Europa Press

ÁVILA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sur de la provincia de Ávila estará este lunes, 7 de septiembre, en aviso amarillo por altas temperaturas entre las 13.00 y las 21.00 horas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En general, en Castilla y León se espera cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en el extremo nororiental de madrugada y algunas nubes de evolución diurna en el Sistema Central y tercio oriental.

En cuanto a las temperaturas, se prevén pocos cambios, menos las mínimas en el tercio oriental y las máximas en las Merindades, que descenderán.

El viento, por su parte, será variable tendente a componente oeste, flojo o moderado, más intenso por la tarde.