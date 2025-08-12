El sur de Ávila estará mañana en alerta por calor y el resto de provincias de CyL, excepto Zamora, por tormentas

El calor y las tormentas ponen este miércoles en aviso amarillo a casi todas las provincias de CyL - AEMET

VALLADOLID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El calor y las tormentas pondrán este miércoles, 13 de agosto, en aviso amarillo a todas las provincias de Castilla y León, excepto Zamora, con temperaturas máximas que llegarán a los 37 grados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el sur de Ávila se encontrará este miércoles con aviso amarillo por altas temperaturas desde las 13.00 hasta las 20.59 horas con un riesgo de probabilidad del 40-70 por ciento.

Por otra parte, el resto de avisos amarillos serán por tormentas que podrán ir con chubascos fuertes, rachas muy fuertes de viento, sin descartar granizo en todas las provincias de la Comunidad, excepto en Zamora. Estos avisos estarán activos entre las 14.00 y 21.59 horas.

En general, en la jornadad de este miércoles se espera un cielo con intervalos nubosos con nubosidad de evolución, y probabilidad de chubascos con tormenta, prefentemente por la tarde, localmente pueden ser fuertes y con granizo.

Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios o en ligero descenso, y las máximas irán en descenso, que podrá ser localmente notable en el tercio oriental.

Por su parte, predominarán los vientos del suroeste o variables, flojos a moderados, con probables rachas fuertes o muy fuertes asociadas a las tormentas.