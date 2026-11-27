Archivo - El presentador de televisión Quequé posa en el photocall durante la celebración del 50º aniversario del programa 'Hora 25 de la cadena SER’, en el Teatro Coliseum de Madrid, a 30 de mayo de 2022. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal 4 de Valladolid ha acordado suspender el juicio previsto para el próximo lunes, 30 de noviembre, contra el presentador y humorista Héctor de Miguel Martín, más conocido como 'Quequé', denunciado por Abogados Cristianos, a la espera de dilucidarse si los hechos son de su competencia o bien de la Audiencia vallisoletana.

La decisión, según ha podido saber Europa Press, obedece a que Abogados Cristianos, además de un delito de acoso, imputa al humorista otro de odio, competencia de las audiencias provinciales, por lo que se ha resuelto suspender el juicio que se iba a celebrar en el Penal 4 con el fin de resolver la competencia. Por ello, el juicio podría trasladarse desde el Edificio de los Juzgados hasta el Palacio de Justicia, sede de la Audiencia de Valladolid, salvo que este tribunal entienda que no cabe acusar por delito de odio y devuelva el caso a Penal 4.

Fiscalía de Valladolid solicita, con carácter provisional, una pena de dos años de prisión para el presentador y humorista por un delito coacciones (acoso). La acusación pública reclama asimismo la inhabilitación especial del acusado para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de su empleo o profesión durante el tiempo de la condena y, en concepto de responsabilidad civil, la obligación de indemnizar a la querellante en la cantidad de 6.000 euros por los perjuicios y el daño moral ocasionados. En el escrito de acusación, figura como responsable civil de estos hechos a la entidad Cadena SER, empresa para la cual trabaja el comunicador.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por la propia Polonia Castellanos, eleva la petición de condena a cuatro años de prisión por dos delitos diferentes. En concreto, ha solicitado dos años por un delito de incitación al odio y otros dos años por el delito de acoso, además de una multa de 24 meses y una indemnización de 12.000 euros en favor de la víctima.

FIANZA DE 8.000 EUROS

El magistrado instructor decretó en su momento la apertura del juicio oral tras constatar la existencia de indicios de criminalidad contra el investigado por los hechos denunciados. El auto requería al acusado y a la entidad responsable civil para que prestasen una fianza de 8.000 euros con el objetivo de asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias.

El procedimiento tiene su origen en las diligencias previas abiertas tras la denuncia interpuesta por la representación legal de la afectada contra Héctor de Miguel y la Sociedad Española de Radiodifusión. La decisión de seguir procedimiento contra el humorista se produjo meses después de que éste declarara por videoconferencia, como investigado, desde los juzgados de Madrid para responder únicamente a preguntas de la jueza instructora y de su representación legal.

"Ha quedado demostrado que es muy valiente para incitar a las masas pero luego en el cara a cara es bastante cobarde", afeó entonces públicamente Castellanos, quien insiste en el daño causado por 'Quequé' por incitar a sus seguidores a insultarla por teléfono después de que ésta anunciara una querella contra él por haber hecho apología en favor de dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a los sacerdotes por pederastia, si bien la Audiencia Provincial de Madrid archivó en 2025 el caso al no apreciar delito de odio.

Sin embargo, el mensaje del humorista se tradujo en más de 1.200 llamadas que el teléfono de la Asociación de Abogados Cristianos recibió en un mismo día y que, como así denunció entonces su presidenta, afectaron de un modo "totalmente insostenible" a su vida y le hicieron temer por su vida y la de sus hijas.

Para Castellanos, el comportamiento del humorista no tiene justificación en una época en la que "todo el mundo dice que hay que proteger y salvaguardar la integridad y el honor de las mujeres", de ahí que, insistió, no se puede tolerar que una persona, amparándose en el humor, acose de forme pública y reiterada a una mujer, sobre todo teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial reciente y tras la creación por parte del Gobierno de un Ministerio de Igualdad.

DETENIDO EL 15 DE JULIO

Se da la circunstancia de que el acusado fue detenido la noche del pasado día 15 de julio por la Policía Nacional en Salamanca, su ciudad natal, en ejecución de una orden de busca y captura dictada por el órgano judicial madrileño.

Tras pasar a disposición judicial, el magistrado de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Salamanca acordó al día siguiente su puesta en libertad. En su comparecencia, 'Quequé' se acogió a su derecho a no declarar, pero facilitó un domicilio donde poder ser notificado, de forma que quedó a disposición del juez de Madrid que dictó la orden de busca y captura en el marco de las diligencias por desobediencia que instruye por desoír los requerimientos para que cumpliera la pena que le fue impuesta en una sentencia condenatoria.

Héctor de Miguel, que ha nacido en la capital salmantina en 1977, es un humorista y locutor español cuyo último gran proyecto en la radio ha sido el informativo satírico Hora Veintipico en la Cadena SER, programa que presentó y dirigió hasta principios de 2026.

Además de Hora Veintipico, De Miguel es recordado por haber dirigido y copresentado el programa radiofónico de humor La Vida Moderna junto a David Broncano e Ignatius Farray en la misma emisora, el cual estuvo en antena hasta el año 2022 y fue galardonado con un Premio Ondas en 2018.