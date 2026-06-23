Suspendidos los fuegos artificiales de la Noche de San Juan en León por el riesgo de incendios y se mantiene la hoguera

Archivo - Fuegos artificiales en una celebración anterior de la Noche de San Juan en la capital leonesa. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León y el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento han analizado la situación de alerta decretada por la Junta de Castilla y León el pasado viernes 19 de junio por las condiciones meteorológicas adversas y el elevado riesgo de incendios y han decidido suspender los fuegos artificiales de la Noche de San Juan, aunque se mantiene la hoguera.

La tirada de fuegos artificiales estaba prevista para este martes a las 23.30 horas y con la suspensión del evento el Consistorio pretende evitar riesgos, dado que es mayor la dispersión de este tipo de espectáculos pirotécnicos que explosionan en altura.

La quema de la hoguera de San Juan se mantiene en la programación festiva, que tendrá lugar a media noche en una zona que está perfectamente acotada y que se encuentra a una distancia de más de 500 metros de áreas con combustible forestal con riesgo de arder, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En el transcurso de la quema de la hoguera habrá una dotación de los Bomberos de León. El evento cuenta con los permisos preceptivos de la Junta de Castilla y León, con quien ha mantenido comunicación en todo momento el Consistorio de la capital leonesa para que la celebración se pueda llevar a cabo en condiciones normativas y seguras.

La Junta de Castilla y León ha emitido este martes al Ayuntamiento de León una resolución por la que autoriza la celebración de los actos previstos, aunque por prudencia y responsabilidad solo se mantendrá la quema de la hoguera.

El Ayuntamiento realizará un seguimiento permanente de la situación y de las indicaciones de las autoridades competentes. En caso de que las circunstancias empeoren o los informes técnicos así lo aconsejen, se adoptarán las decisiones oportunas para priorizar siempre la seguridad de las personas y la prevención de incendios.

Por ello se informará puntualmente de cualquier novedad o modificación que pudiera afectar a esta actividad incluida en la programación de las fiestas de San Juan y San Pedro.