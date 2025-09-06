Susto en el encierro de Medina del Campo (Valladolid) tras derribar un toro la escalera de la zona de prensa

VALLADOLID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Susto en el encierro de Medina del Campo (Valladolid) después de que un toro haya derribado la escalera de la plataforma donde se sitúa la prensa, lo que ha dejado varias personas heridas con contusiones.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 10.00 horas en la zona del embudo del recorrido, donde un astado de la manada separada ha provocado la caída de la escalera del templete de prensa en el que se encontraban varios asistentes, según ha explicado el alcalde de la localidad, Guzmán Gómez, en declaraciones a Europa Press.

Precisamente, el regidor ha remarcado que se trata del encierro "más difícil y peligroso que se recuerda", aunque por el momento se desconoce la gravedad de los heridos o si alguno de ellos ha precisado traslado a un centro hospitalario.

Finalmente, los seis novillos han conseguido regresar al recorrido gracias a la colaboración de caballistas y personal de la organización, según ha confirmado el regidor.