Un taller y dos casas, afectados por un incendio en Saludes de Castroponce (León)

Dotaciones de bomberos del Sepeis de León intervienen en un incendio en Saludes de Castroponce. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un taller y dos casas se han visto afectados por un incendio que tuvo lugar en la tarde del día de ayer en Saludes de Castroponce, en el término municipal de Palazuelo del Páramo (León).

Dotaciones de bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de los parques de Valencia de Don Juan y Celada tuvieron que intervenir en el fuego, según han informado fuentes de la Diputación de León.

El Sepeis de León ha tenido que actuar en otros incendios de la provincia en los últimos días. En concreto, el pasado lunes día 6 efectivos del Parque de Bomberos de Valencia de Don Juan se desplazaron en torno a las 21.30 horas a Matanza de los Oteros al producirse un fuego en una zona cercana a la citada localidad.

Ese mismo día otra dotación del Parque de Celada se trasladó a Villamejil por un incendio declarado en las inmediaciones del camping alrededor de las 22.00 horas.

Además, el pasado sábado día 4 una dotación del Parque de Valencia de Don Juan actuó en un incendio localizado en Alcuetas, perteneciente al municipio de Villalbraz.