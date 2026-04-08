Talleres, demostraciones y un cocido popular protagonizan los Días Europeos de la Artesanía en Segovia

El artesano ceramista Miguel Ángel Fernández, la asesora municipal Sherezade Marazuela y el diputado de Cultura, José María Bravo. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Artesanía Las Caravas de Cabañas de Polendos en Segovia ofrecerá talleres, demostraciones del trabajo artesano de 12 de los oficios del Centro y un cocido popular para celebrar los Días Europeos de la Artesanía, que se celebrarán los días 11 y 12 de abril.

La Diputación respalda la iniciativa, según ha relatado el diputado del Área de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, quien ha destacado que "la localidad se va a llenar con talleres, demostraciones en vivo, actividades participativas, propuestas para niños, gastronomía, música y experiencias".

Bravo ha expuesto la pieza que este año simboliza las jornadas, un jarrón que representa el que aparece en el escudo de la provincia, parte del símbolo del partido judicial de Santa María la Real de Nieva (jarrón que sujeta las flores de lis que aluden a las que portaba el escudo de la reina Catalina de Lancaster, fundadora del Monasterio de Santa María).

La programación comienza el sábado a las 10.30 horas con una conferencia titulada 'Qué es Artesanía', en la Biblioteca Ana Díaz. Desde las 11.00 el espacio de Las Caravas II acogerá el taller de cocción cerámica Raku 'Chawanes para la ceremonia del té' (Taller Greda, con reserva previa). En ese mismo horario habrá varios talleres demostrativos de esmalte al fuego y modelado de flores en caliente (por Paula Velázquez), acuarela en vivo (con Frutos Casa de Lucas), soplado de vidrio (Diego Rodríguez), técnica textil de tufting (taller TelaRera) y alfarería en vivo (Álvaro Gómez).

A mediodía del sábado se celebrará un gran Cocido Popular, con garbanzos con denominación IGP de Valseca. Durante la tarde continuarán talleres de cocción Raku, iniciación al bordado fotográfico, esmalte, vidrio soplado y alfarería.

El cierre de la jornada del sábado repetirá un año más el llamativo 'Carárbol de Fuego', y a las 21.30 horas se entregará el premio Artesanía Verde, un galardón que, según los organizadores, "reconoce el trabajo artesanal y su vinculación con la sostenibilidad, el territorio y la creatividad".

El coordinador del fin de semana en Las Carabas, Miguel Ángel Fernández, ha subrayado el carácter "singular" de la propuesta, dado que Cabañas en el núcleo que "más artesanos reúne" en una sola población de Castilla y León, con una experiencia "que une patrimonio, creatividad, oficios, gastronomía y convivencia."

La programación se completa con visitas guiadas por el XXVI Aniversario de la Galería Romántica Numen 2026, y varias exposiciones accesibles durante el fin de semana. El restaurante Tuerto Pirón acoge 'Se busca al bandolero', muestra que cumple ya veintitrés años, mientras que La Librería presenta 'Lo que está en mi mano', una propuesta de acrílico y tinta de David San Martín junto a una selección de artesanía ucraniana.

El domingo 12 de abril la actividad continúa entre las 11.00 y las 14.00 horas con la apertura de talleres y nuevas demostraciones, antes de que a las 14.00 horas el Corral de la Oveja Negra acoja un concierto-vermú a cargo de Zanfole.

Los más pequeños tendrán también su espacio en la programación. El sábado, El Taller de las Abejas propone el taller 'De la cera a la vela', y el domingo Espacio Creación Cerámica ofrecerá un taller de arcilla pensado para niños. Según han recordado los organizadores, las actividades requieren inscripción previa, para unas jornadas en las que se estima una afluencia de más de un millas de personas en cada joranda.