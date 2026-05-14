Tamara, El Arrebato, Rafa Sánchez y París de Noia, entre las actuaciones en fiestas de San Juan de Sahagún en Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante la presentación de las fiestas de San Juan de Sahagún - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas en honor al patrón de Salamanca, San Juan de Sahagún, contarán este año con 53 propuestas culturales, festivas y deportivas del 11 al 14 de junio entre las que destacan los conciertos de Tamara, El Arrebato y el excantante de La Unión Rafa Sánchez, además de un mercado colombino en la Vaguada de la Palma.

El cartel de este año está realizado por la artista nacida en San Miguel de Valero, Diamantina Sánchez, que también se encargará del de las Ferias y Fiestas de septiembre.

En esta ocasión es una pintura al óleo que muestra la fachada del Ayuntamiento en la Plaza Mayor desde uno de los arcos del ágora salmantina.

La propia artista ha destacado en su obra la "luz dorada de la piedra de Villamayor" que destaca en "el salón más bello de Europa" como ha asegurado la artista al parafrasear a Unamuno.

El alcalde, Carlos García Carbayo, ha presentado el programa de actividades, acompañado de las concejalas de Festejos, Carmen Seguín, y de Deportes, Almudena Parres y ha explicado el alcalde que la programación dará comienzo el jueves 11 de junio con la inauguración del Mercado colombino en la Vaguada de la Palma, que permanecerá abierto hasta el domingo 14.

La temática de este mercado trasladará a los visitantes a la época de la Escuela de Salamanca, al siglo XVI y habrá puestos de venta, artesanos, actividades culturales y atracciones infantiles.

A esa misma hora, en la Plaza de los Bandos, dará comienzo un concierto en acústico de Wildhard, una banda madrileña de hard rock que canaliza el estilo de los 80 con un toque moderno.

A las seis de la tarde darán comienzo los tradicionales pasacalles de charangas y cabezudos, que recorrerán las calles de la ciudad, mientras que a las 19.00 horas está previsto el estreno absoluto de 'Reina Roja: a través de la pantalla', una propuesta de la compañía salmantina Culturarts que también forma parte de las actividades del V centenario de la Escuela de Salamanca.

Este espectáculo partirá de la Plaza Concilio de Trento y mezcla coreografías de danza urbana y contemporánea.

OTRAS ACTIVIDADES

A las 20.00 horas, en el parque Elio Antonio de Nebrija, dará comienzo el XXIII Concierto de las Hogueras, una actividad musical protagonizada por alumnos de música moderna de la Escuela Municipal de Música y Danza y a las 10.30 horas comenzará la actuación de la orquesta París de Noia en el recinto ferial de la Aldehuela con su tour 'Va por ti'.

Está considerada una de las orquestas más prestigiosas del panorama musical con veinte artistas sobre el escenario y más de tres horas de espectáculo, tal y como ha apuntado el primer edil.

La programación del jueves 12 de junio comenzará a las 12.00 horas con la Misa en la Catedral Nueva en honor al patrón de la ciudad.

A esa misma hora está prevista una nueva edición de la 'Operación litro' organizada por el Museo de Historia de la Automoción, a favor de las Hermanitas de los Pobres y un pasacalles de la Asociación Gigantes y Cabezudos Ciudad de Salamanca acompañados de charangas.

El concierto en acústico de la Plaza de los Bandos ese día correrá a cargo de Lepoka, una banda que fusiona sonidos folk, como gaitas y violines, con bases de rock.

A las 12.30 horas, los tamborileros de la Escuela Municipal de Música y Danza comenzarán un pasacalles tradicional, a ritmo de la gaita y el tamboril, desde la Plaza Mayor hasta el Patio Chico.

A partir de las 17.00 horas, en la Vaguada de la Palma, los tercios de Salamanca invitarán a los salmantinos a retroceder al siglo XVI para revivir la época de los Tercios españoles y el pensamiento de la Escuela de Salamanca, mientras que a las 18.00 horas habrá una nueva oportunidad de disfrutar con pasacalles protagonizados por charangas y cabezudos.

En la plaza de toros de La Glorieta esa tarde está prevista la segunda edición de la corrida de San Juan de Sahagún con los toreros Morante de la Puebla, Daniel Luque y el salmantino Marco Pérez que lidiarán seis toros de las ganaderías charras de Garcigrande, La Ventana del Puerto, Domingo Hernández, hermanos García Jiménez, Olga Jiménez y Carmen Lorenzo.

La Asociación Cultural Agrupación Musical La Expiración realizará una ofrenda floral y musical al patrón de la ciudad, San Juan de Sahagún, a las seis de la tarde.

A las 20.00 horas la Orquesta de cuerda y Banda de la Escuela Municipal de Música y Danza ofrecerá un concierto en el Patio Chico Y a las diez y media, en la Plaza de la Concordia, el que fuera cantante de La Unión, Rafa Sánchez, ofrecerá un concierto dentro de su gira 'Sildavia tour', en el que hará un recorrido por los grandes éxitos de la banda madrileña.

El sábado 13 de junio están previsto dos pasacalles de charangas y cabezudos, uno a las 12.00 y otro a las 18.00 horas y a las 12.00 dará comienzo un nuevo concierto en la Plaza de los Bandos, en colaboración con el Z! Live rock fest. En esta ocasión será el músico Carlos Escobedo, que fue bajista, cantante y compositor de Sober, quien ponga la nota musical.

A las 21.00 horas dará comienzo el acto de entrega de las Medallas de Oro de la Ciudad en la Plaza Mayor, que este año distinguen al Ilustre Colegio de la Abogacía de Salamanca, que este año celebra el 250 aniversario de su fundación, a Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y al doctor Juan Jesús Cruz, uno de los grandes impulsores de la oncología médica en Castilla y León.

Tras la finalización de este acto, está previsto el concierto de Tamara, la nieta de Rafael Farina, ganadora de cuatro premios Cadena Dial, un Premio Ondas a la mejor canción por 'Herida de Amor', varias nominaciones a los Grammy y el Premio Latino de Oro a su trayectoria, cinco discos de platino en España y disco de oro en varios países de América, como Venezuela, México o Colombia, entre otros muchos reconocimientos.

A las 23:15 horas Pirotecnia Vulcano ofrecerá el espectáculo de fuegos artificiales 'Vulcanum' en los entornos del Puente Romano con una duración de 12 minutos.

La programación de ese día comenzará con el Encuentro de bolillos Ciudad de Salamanca, organizado por la Asociación de Mujeres Flor de Salamanca en el Palacio de Congresos.

A las 10.30 horas, la Peña El Tamboril organiza un pasacalles desde la Plaza Mayor hasta la Vaguada de la Palma.

A las doce de la mañana dará comienzo, en la Plaza de los Bandos, el concierto en formato acústico de Umbra, una banda zaragozana de heavy metal al más puro estilo ochentero con un sonido más actual.

Y El Arrebato pondrá el broche final a este programa con un concierto en la Plaza de la Concordia que dará comienzo a las diez y media de la noche. Por último, el programa de festejos de San Juan de Sahagún también incluye más de una veintena de actividades deportivas.

El alcalde ha agradecido el esfuerzo y la implicación de los clubes para que la programación deportiva sea cada año más completa y participativa.