Tamarón (Burgos) reúne este sábado a más de 70 participantes en la XVI Representación de la Batalla de 1037 - ASOCIACIÓN CULTURAL TAMARÓN

BURGOS, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad burgalesade Tamarón reunirá este sábado a más de 70 participantes, entre vecinos, socios, colaboradores y miembros de las asociaciones invitadas, en la XVI Representación de la Batalla de Tamarón que se celebrará a las 20.00 horas en la Plaza de la Fuente.

La cita recrea uno de los episodios históricos más importantes vinculados a Tamarón: la batalla que tuvo lugar en el año 1037 y en la que murió el rey Vermudo III de León.

El enfrentamiento y sus consecuencias constituyen uno de los acontecimientos relevantes para comprender la evolución política posterior de los reinos de León y Castilla, ha detallado la organización del evento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La XVI edición contará este año con la presencia especial de la Asociación Infanzones 974 de Castrojeriz y de la Asociación Cultural Almas de Hierro de Sasamón, dos colectivos vinculados a la recuperación, representación y divulgación de la historia de sus respectivas localidades.

Su participación refuerza una de las ideas que la Asociación Cultural Tamarón, junto con otras asociaciones, quiere y trata de impulsar: la colaboración entre asociaciones, pueblos y recreaciones históricas como herramienta para conocer, conservar y compartir el patrimonio común.

Tamarón ya tuvo la oportunidad de participar el pasado 8 de agosto en el Gran Día del Fuero de Castrojeriz, invitado por Infanzones 974, donde varios integrantes de la representación tamaronense llevaron hasta Castrojeriz una pequeña muestra de la Batalla de Tamarón.

Durante la jornada se entregará además el II Reconocimiento de la Representación de la Batalla de Tamarón, que en esta edición ha sido concedido a la Asociación Infanzones 974 de Castrojeriz.

Con este reconocimiento, la Asociación Cultural Tamarón quiere poner en valor su trayectoria, su compromiso con la divulgación histórica y la dedicación y rigurosidad con la que trabajan para recuperar y transmitir la historia del Fuero de Castrojeriz.