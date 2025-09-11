El tapiz flamenco 'La continencia de Escipión' luce recién restaurado en el Palacio del Conde Luna de León capital

El alcalde de León, José Antonio Diez (centro); la edil de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado (izquierda) y la directora de Restauración Textil de la Real Fábrica de Tapices, Verónica García (derecha), junto al tapiz 'La continencia de Escipión'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tapiz flamenco 'La continencia de Escipión', que data de la primera mitad del siglo XVII, luce recién restaurado en el Palacio del Conde Luna de León capital tras las labores realizadas por Real Fábrica de Tapices.

El 4 de julio de 2024 la Real Fábrica de Tapices trasladó desde León a Madrid el tapiz, que se encontraba en la sexta planta del Ayuntamiento de Ordoño II y que ahora se ha instalado en el Palacio del Conde Luna. El objetivo de la actuación llevada a cabo era garantizar su pervivencia y preservar su valor patrimonial.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha presentado este jueves los trabajos afectuados, un acto en el que ha estado acompañado por la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado y la directora de Restauración Textil de la Real Fábrica de Tapices, Verónica García.

'La continencia de Escipión' está considerada como la pieza "de más valor" de las existentes en el Ayuntamiento de León; su manufactura podría ser flamenca y data de la primera mitad del siglo XVII. Su estado de conservación era "bastante deficiente" y presentaba deterioros estructurales, suciedad superficial, rotura de costuras de unión de relés de gran tamaño, alteraciones del color, deformaciones en el tejido y fallos en el sistema de protección y suspensión.

Todo ello ha sido resuelto "con gran éxito" y un resultado "espectacular", según se ha destacado en el acto de presentación, que ha tenido lugar en su nueva ubicación, la Sala Luis Fernando Esteban del Palacio del Conde Luna.

UNA INVERSIÓN DE 18.000 EUROS.

La restauración ha supuesto una inversión de cerca de 18.000 euros y ha sido ejecutada por la Real Fábrica de Tapices, que ha contado con la colaboración del Centro de los Oficios y Artes Plásticas del Ayuntamiento de León para el desmontaje y embalaje del tapiz antes de la restauración y para su reubicación una vez finalizados los trabajos de recuperación.

La minuciosa limpieza del tapiz ha permitido detener el proceso de deterioro, consolidar el tejido y reintegrar tanto de los valores estéticos como de la lectura iconográfica. La Real Fábrica de Tapices ha llevado a cabo los trabajos según los criterios de restauración de bienes culturales establecidos en las Cartas Internacionales, entre los que se encuentran la mínima intervención, reversibilidad de las actuaciones y respeto por el original.

ACCIONES EJECUTADAS.

Entre las acciones ejecutadas para la restauración del tapiz está su limpieza en medio acuoso. Tras haber realizado las pruebas de solubilidad de tintes, se ha realizado un lavado acuoso del tapiz en la instalación de grandes dimensiones de la Real Fábrica de Tapices, un equipamiento "único" en Europa que utiliza un sistema por inmersión controlada con el que se minimizan los riesgos propios de lavado y se garantiza la completa eliminación de la suciedad depositada por medio de un tensioactivo de calidad farmacéutica y origen natural.

Así lo ha explicado Verónica García, que ha detallado que 'La continencia de Escipión' cuenta ahora con un sistema de suspensión que no lo dañará y ha apuntado que, durante los trabajos de recuperación del tapiz, la Real Fábrica ha debido tener en cuenta intervenciones anteriores.

RESPETAR ANTERIORES RESTAURACIONES.

"El principio general de actuación es el de respetar todas las restauraciones antiguas que no supongan una amenaza para la buena conservación del tapiz y que no dificulten gravemente la lectura de la obra, aunque puedan resultar poco afortunadas estéticamente", ha subrayado y ha concretado que las intervenciones que causaban un deterioro estructural por tensiones generadas al tapiz han sido eliminadas.

José Antonio Diez se ha referido a 'La continencia de Escipión' como una obra "magnífica" y ha destacado la importancia de recuperar el patrimonio de la ciudad. La actuación llevada a cabo ha permitido que el tapiz "recupere su esplendor", que hasta su restauración se encontraba en unas "pésimas condiciones" y "maltratado".