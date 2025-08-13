Tarde compleja en León y Zamora por el incendio de Molezuelas: se prevén vientos "erráticos" y tormenta seca

Coches de la UME por la carretera, a 13 de agosto de 2025, en Herreros de Jamuz, León, pueblo del sur de León que se ha visto afectado por el fuego originado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN/ZAMORA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tormenta seca y vientos "erráticos y fuertes" puede complicar la tarde a los efectivos que trabajan en León y Zamora contra el incendio forestal interprovincial originado en la localidad zamorana de Molezuelas de la Carballeda.

El director técnico de Extinción del incendio, Antonio Rodríguez, ha informado en la tarde de este miércoles, 13 de agosto, desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en La Bañeza (León), que tendrán "cuidado" ante la situación meteorológica que, sumada a la "sequedad" del monte, puede complicar la jornada.

En concreto, podría provocar "focos secundarios", ante lo que el operativo ha desplegado a efectivos por todo el perímetro del fuego con el objetivo de evitar que se descontrole. En este sentido, se trabaja de forma "más intensa" en dos puntos, uno en Santibáñez de Vidriales (Zamora) y otro en la zona de Castrocontrigo y Nogarejas (León), donde falleció anoche un voluntario, un joven de 35 años que intentaba sofocar el fuego.

En estos dos puntos se han podido utilizar a mediodía medios aéreos, que a primera hora de la mañana no han podido intervenir por "falta de visibilidad por el propio humo", y cuadrillas terrestres, así como autobombas.

Rodríguez se ha mostrado además sorprendido por el incendio que "ha corrido muchísimo", lo que ha achacado al "factor agrícola", al que ha afectado en mayoría, y ha recordado que el operativo se centra en primer lugar en proteger a la población y, después, las casas y el monte.

El incendio de Molezuelas se mantiene en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, al que ascendió el pasado domingo 10 de agosto, mismo día en el que se originó. Según la plataforma Inforcyl, trabajan contra este incendio una treintena de medios aéreos y terrestres.

Este fuego originado en Zamora pasó en la noche del lunes día 11 a ser interprovincial, al alcanzar el sur de León. En ambas provincias, ha obligado a desalojar a varios vecinos.

La provincia de Zamora tiene otro incendio en IGR 2, uno originado en Puercas, mientras León mantiene en este nivel de gravedad el originado en Llamas de Cabrera, y enfrente fuegos de IGR 1 en Fasgar, Orallo, Anillares del Sil y Pardesivil, este último originado y elevado a gravedad 1 este mismo miércoles.