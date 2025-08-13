Mañueco aclara que el fallecido en León no estaba integrado como voluntario en el operativo de incendios

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, llega a una rueda de prensa tras la reunión con miembros del Ejecutivo autonómico. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha aclarado que el joven de 35 años que falleció ayer en León no estaba integrado como voluntario en el operativo de incendios que trata de sofocar las llamasque se originaron en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y que ya ha pasado a la provincia leonesa.

Durante su intervención tras reunirse con consejeros de su Gobierno para tratar medidas de urgencia que palien la situación provocada en los últimos días por el fuego que asola a la Comunidad, y en especial a las provincias de León y Zamora, el presidente del Ejecutivo autonómico ha reconocido que, "en aras a la transparencia y a una rápida información", ayer se informó de que se trataba de un voluntario integrado en el operativo, algo que hoy ha descartado.

"Fruto de esa transparencia, hoy hemos comprobado que hubo una persona que trabajó el día antes en las labores auxiliares del operativo. Se le contrató por parte de la Dirección de la Extinción, hizo su labor y se fue", ha relatado para precisar que el fallecido también trabajaba ayer con una motoniveladora con la "mejor voluntad y junto a otro compañeros y jóvenes" para "defender su municipio", de ahí la confusión inicial.

"Lo hacía con su mejor voluntad en defensa de su peblo, pero el fuego es traicionero, se revolvió, le alcanzó y, como digo, le provocó la muerte y también heridas graves a algunas de las personas que le acompañaban", ha matizado.

El presidente del Ejecutivo autonómico también ha incidido en que las labores "directas" de extinción siempre las llevan a cabo "profesionales y personas contratadas" en los operativos de la Junta, o militares de la UME y profesionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En este contexto, ha vuelto a trasladar su "más profundo pesar y cariño a familiares y seres queridos" del fallecido así como una "pronta recuperación" de los siete heridos en incendios que se encuentran en hospitales de León, Valladolid y Zamora.