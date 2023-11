El Teatro El Albéitar de León acoge este miércoles un concierto del guitarrista Marty Willson-Piper y Olivia Elektra

LEÓN, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro El Albéitar de la capital leonesa acogerá este miércoles, 22 de noviembre, a las 20.30 horas, un concierto con música en directo de Marty Willson-Piper, guitarrista del grupo The Church (1980/2013), acompañado de su mujer, Olivia Elektra al violín.

En su actuación musical, ambos repasarán en directo su carrera, desde los grandes éxitos de The Church, pasando por temas de sus seis discos en solitario, y repasando otros momentos de su extensa trayectoria en otros proyectos como The Saints o All about Eve.

Marty también ha colaborado con artistas de la talla de Grace Slick, Linda Perry, Aimee Mann, Susanna Hoff o Jules Shear. Marty en sus años en The Church desarrollo una extensa carrera en la que grabo discos tan destacables como 'Hey day', 'Starfish', 'Gold afternoon fix' o 'Seance', según ha detallado la Universidad de León en un comunicado recogido por Europa Press.

El grupo se formo en Sydney en 1980 y en 1987 alcanzo el nuemro uno en USA con 'Under the Milki Way' y a lo largo de sus más de 30 años de carrera giraron intensamente por todo el mundo y abarcaron varios estilos, desde el post-punk de sus inicios hasta el rock progresivo o la psicodelia dando siempre una gran importancia al trabajo de las guitarras creando ambientes e intensidades combinado con el lirismo de sus letras.