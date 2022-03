El Teatro Calderón de Valladolid acoge este fin de semana tres nuevas propuestas del ciclo 'Meet You'

VALLADOLID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Calderón de Valladolid acogerá este fin de semana del sábado, 5 de marzo, y el domingo, día 6, tres propuestas escénicas del ciclo 'Meet You', con 'One night at the golden bar', '(Jódete Armstrong) Gagarin lo vio primero' y 'Hacer noche'.

La concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, y el director del Teatro Calderón, Chema Viteri, han presentado este jueves las tres propuestas escénicas que podrán verse este fin de semana en el marco del ciclo 'Meet You' Valladolid, acompañados por algunos de sus responsables como el dramaturgo Alberto Cortés, el compositor César Blanco y los miembros de la compañía 'Ghetto 13-26' Félix Fradejas y Marta Viñaspre.

Precisamente, esta formación vallisoletana presentará el primer estreno absoluto en Meet You Valladolid 2022, con '(Jódete, Armstrong) Gagarin lo vio primero', fruto de una residencia artística desarrollada en el propio Teatro Calderón.

"Es un espectáculo que habla de los artistas como símbolos. Como artistas, ¿estamos dispuestos a inmolarnos por un minuto de gloria? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para convertirnos en un símbolo?", ha reflexionado el director de Ghetto 13-26, Félix Fradejas.

El punto de partida para esta disertación es, como indica el título del montaje, la historia del astronauta soviético Yuri Gagarin, una persona "que fue utilizada por el sistema y convertida en un símbolo del régimen".

"Se jugó la vida en una operación que fue mantenida en secreto, de modo que, sí algo salía mal, no trascendiera. Nunca lo dejaron volver al Espacio para no arriesgar su símbolo y tuvo serios problemas con el alcohol y solo siete años después de su gesta, moría en un accidente", ha recordado Fradejas.

Un espectáculo que "estaría censurado en Rusia", ha añadido, al tiempo que ha subrayado que hace uso de la estética y la simbología soviética para cuestionar el ansia del ser humano, consciente de su paso efímero, por trascender.

El estreno de esta pieza tendrá lugar este sábado, 5 de marzo, a las 21.15 horas.

También este sábado, a las 19.00 horas, se representará 'One night at the golden bar', el regreso del dramaturgo andaluz Alberto Cortés al Teatro Calderón.

El título hace referencia a una frase de la canción 'La fuerza del destino', del grupo Mecano ("una noche en el bar del oro me decidí a atacar") como un guiño a la estética del romanticismo de los años 80 que reproduce sobre el escenario.

Esta es, como ha explicado su creador, "una declaración de amor, de principio a fin; una declaración musical, de amor cursi y vista desde una perspectiva queer".

En la construcción del espectáculo se engranan "la estética de lo recargado, la visión más cursi de las relaciones y la iconografía del ángel como símbolo de lo elevado y lo celestial", ha comentado Cortés, "en una continua búsqueda de las tensiones y fricciones entre lo queer y lo romántico".

Además, el domingo a las 19.00 horas, Bárbara Bañuelos presentará 'Hacer noche', la historia de un encuentro entre dos personas "cuya vida parece estar definida por su condición mental es el contexto para una reflexión acerca de la salud mental y su situación como miembros de la sociedad actual".

Las entradas para todos estos espectáculos están disponibles en la página web del Teatro Calderón (https://www.mgticket.com/tcalderon/public/janto/) y en taquilla, abierta de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas además de los sábados de función desde las 17.00 horas y hasta el comienzo de la misma.

El precio único de las localidades es de diez euros por función.