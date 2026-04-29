El Teatro Calderón de Valladolid acogerá del 14 al 17 de mayo 'Tootsie', una comedia musical "a ritmo de sitcom"

Presentación de Tootsie en el Teatro Calderón de Valladolid. - TEATRO CALDERÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Calderón de Valladolid acogerá del 14 al 17 de mayo funciones de 'Tootsie', una comedia musical "a ritmo de sitcom" que recala en la ciudad tras una temporada en Barcelona y pasar por Valencia y Las Palmas.

El gerente de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), José Ignacio de Uribe; el director del Teatro Calderón, José María Esbec; el director de Escena, Bernabé Rico, y los actores Nico Baumgartner y Mónica Solaun, han presentado este miércoles, 29 de abril, el espectáculo.

Con el objetivo de "no dejar a nadie indiferente", 'Tootsie' es una adaptación musical de la película homónima de 1982, que se reinventó ya en un estreno en Broadway en 2019, con el logro de 11 nominaciones a los Premios Tony -- logró el de Mejor Libreto Musical-- y que ahora llega en una versión realizada en España.

Con las señas de una comedia contemporánea, la propuesta se caracteriza como "descarada y profundamente divertida", para "celebrar el humor en su forma más cotidiana, coral y musical", tal y como ha destacado el Teatro Calderón en un comunicado.

Así, narra la historia de Michael Dorsey, un actor con un talento especial para no conseguir ningún papel. Desesperado y sin trabajo, este hace un último esfuerzo por hacer realidad sus sueños y se disfraza de la actriz Dorothy Michaels.

En un ascenso meteórico al estrellato de Broadway, Dorothy pronto consigue que el público caiga rendido a sus pies, mientras que Michael (disfrazado de Dorothy) se enamora de Julie, su compañera de reparto, un contexto en el que el protagonista se da cuenta de que conservar su mayor éxito como actor será mucho más difícil de lo que esperaba.

La adaptación, que llega a Valladolid antes que a la cartelera madrileña, está dirigida y adaptada por Bernabé Rico -- Premio del Público del Festival de Málaga 2020 por 'El inconveniente'--, con música y letra de David Yazbek y libreto de Robert Horn.

El espectáculo cuenta con coreografías espectaculares, orquesta en directo y un reparto excepcional de trece actores encabezado por Iván Labanda, protagonista de célebres musicales como 'La jaula de las locas', 'Cantando bajo la lluvia' o 'Chicago'.

Así, Valladolid tendrá el "privilegio" de "saborear el auténtico Broadway con una comedia musical vibrante y divertida, ideal para que públicos de todas las edades puedan disfrutar de una adaptación ingeniosa, una calidad técnica impecable y unas actuaciones para el recuerdo", ha destacado la producción.

Las entradas se pueden adquirir en la web del Teatro Calderón por un precio de entre 24 y 59 euros.