El Teatro Carrión acoge este jueves el espectáculo 'Mississippi Gospel Choir'

Publicado 26/12/2018 10:50:37 CET

VALLADOLID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Carrión de Valladolid presenta este jueves, 27 de diciembre, el espectáculo 'Mississippi Gospel Choir', a cargo de una veintena de voces que plasmarán la historia de este género a lo largo de un recorrido por las raíces de un género que fusiona como ningún otro lo visceral y lo espiritual.

Con un variado repertorio, el coro destaca por la influencia de los cánticos negros espirituales y la música negra de los esclavos africanos, según informan a Europa Press fuentes del espacio cultural vallisoletano.

Las grandes voces de la música negra regresan con una renovada propuesta para hacer vibrar de nuevo al público con su mezcla de vitalidad y espiritualidad aderezada con los ritmos del funk y blues.

Con el título 'Hallelujah!', el nuevo espectáculo propone un recorrido intenso desde los espirituales del siglo XIX, de profundas raíces religiosas, hasta un homenaje a las canciones de protesta y marchas por la libertad. Su repertorio incluye los grandes temas del góspel, como Jesus Loves Us, When the Saints Go Marching In, A Change is Going to Come.

No faltará por supuesto el célebre y vibrante Oh Happy Day!, para configurar un creciente torbellino de palabras y música que arrastra al público a ponerse en pie y a unirse inevitablemente al espectáculo.

El Mississippi Gospel Choir recorre desde hace años Estados Unidos y numerosos países de Europa como embajadores de la música góspel.

Gracias a su estilo personal y sus potentes actuaciones, el coro ha obtenido excelentes críticas en festivales y giras internacionales, lo que le ha convertido en uno de los mejores representantes del góspel americano.