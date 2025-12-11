Teatro Liceo de Salamanca acoge este sábado el estreno absoluto de 'Retahílas', adaptada de la novela de Martín Gaite

El Concejal De Cultura, Ángel Fernández (C), Junto Con Los Autores José F. Ramos (I) Y Nuria Galache. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Liceo de Salamanca acoge este sábado "un nuevo estreno teatral que se suma a las propuestas culturales que llevamos desarrollando a lo largo del 2025 para recordar a una de nuestras escritoras más ilustres, Carmen Martín Gaite", como ha apuntado el concejal de Cultura, Ángel Fernández.

La obra es 'Retahílas', producción de la compañía salmantina La Befana, tras la adaptación de José Gabriel López Antuñano, que ha sido dirigida por Alejandro Arestegui y que será interpretada por Nuria Galache y José F. Ramos.

Las entradas, como ha indicado Fernández tienen "precios muy populares de 12, 16 y 20 euros" y están ya a la venta en la taquilla del Teatro Liceo y en la web www.ciudaddecultura.org.

La actriz Nuria Galache ha reconocido durante la rueda de prensa de presentación de la obra, en palabras recogidas por Europa Press que han pasado "muchos años con la ilusión de poder adaptar esta obra".

"Es una de las obras más diferentes de Carmen Martín Gaite y la adaptación respeta la estructurade de la novela, por lo que la puesta en escena es arriesgada", ha reconocido.

La obra cuenta la "necesidad de hablar, de contar, la importancia de la palabra".

La historia versa sobre "dos personajes que, aun estando muy solos, tienen la necesidad de buscar compañía, momento en el que se dan cuenta de que son bastante parecidos.

Son una tía y un sobrino que se encuentran cuando la abuela está a punto de morir" ha resumido Galache. La puesta en escena es "muy limpia, por lo que la importancia se le da al trabajo de los actores" ha añadido la actriz.

Por su parte, el actor José Ramos ha asegurado que la obra "va a gustar en estos tiempos que corren en los que la gente suele estar en su burbuja individual" ya que "explica cómo nos sana estar con otras personas" ha indicado.

La historia "nos puede interpelar a todos porque todos nos sentiremos identificados en algún momento" ha finalizado Ramos.

La obra, como han resumido desde la concejalía de Cultura, se desarrolla durante una larga noche de insomnio, en la que Eulalia y Germán -tía y sobrino- se desnudan emocionalmente a través del diálogo. Destejen el pasado, lo reescriben y confrontan sus perspectivas sobre la vida, el deseo, la pérdida y la identidad.

Eulalia regresa a la casa veraniega donde transcurrió su adolescencia, con su abuela gravemente enferma. Avisado por ella, acude Germán, un sobrino. Mientras agoniza, se produce una larga conversación en la que afloran las frustraciones de ambos que, al ser expresadas en voz alta, desvelan traumas del subconsciente, han finalizado.