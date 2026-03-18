Teatro, música, conferencias o un videomapping, en la programación por el V Centenario de la Escuela de Salamanca

SALAMANCA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Teatro, música, conferencias, mercados, encuentros poéticos o un videomapping son algunas de las actividades de la programación organizada por el Ayuntamiento con motivo del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha presentado este miércoles, 18 de marzo, el programa de actividades con el que el Consistorio quiere "dar a conocer el importante legado de un grupo de pensadores que, liderados por Francisco de Vitoria, iluminaron al mundo hace 500 años".

"Lo hicieron desde nuestra ciudad, desde Salamanca, en un momento en el que se acaba de producir un encuentro entre dos mundos, entre dos culturas que se encontraban a ambos lados del Atlántico. Ese mestizaje de culturas es lo que queremos mostrar a través de la programación que desarrollaremos a lo largo de este año", ha señalado, según un comunicado del Ayuntamiento recogido por Europa Press.

Asimismo, ha destacado que en la programación "habrá presencia de la cultura precolombina, de la cultura mestiza que se produjo tras el encuentro de esos dos mundos y del legado cultural que ha llegado hasta estos días", que "se traduce en música, arte, danza, lengua, gastronomía o pensamiento".

Uno de los lugares emblemáticos de esta celebración es el convento de San Esteban, muy vinculado a Francisco de Vitoria y a la Escuela de Salamanca, por lo que uno de los eventos principales será la proyección de un espectáculo de videomapping, del 9 de abril al 9 de mayo, sobre la fachada de la iglesia.

Este videomapping, que se podrá ver a las 22.00 horas de domingo a jueves y contará con un pase más a las 22.30 los viernes y sábados, estará dedicado a Francisco de Vitoria y el legado de la Escuela, a quienes también rendirá homenaje Correos con unn sello que se dará a conocer a finales de este año.

En cuanto a la programación escénica, a lo largo del año están previstos cinco estrenos absolutos de las compañías salmantinas La Befana, Martín Ignacio Piola Sánchez, Culturarts, Kamaru Teatro y Jes Martin's.

Además, el programa cultural Salamanca Plazas y Patios, en su apartado escénico, estará dedicado al V Centenario de la Escuela de Salamanca y durante los meses de julio y agosto, en diferentes espacios patrimoniales de la ciudad, se estrenarán obras de teatro de compañías salmantinas que mostrarán el importante legado de estos pensadores que fueron pioneros en muchos ámbitos.

La programación teatral del último trimestre de 2026 también incluirá espectáculos dedicados a esta conmemoración, como la obra 'Chavela', 'Polvo serán, más polvo enamorado', 'El retablo de las maravillas' o 'El caballero de Olmedo'.

En el apartado musical, en el mes de abril está programado 'Malinche Sinfónico', mientras el programa cultural Salamanca Plazas y Patios incorporará conciertos de grupos procedentes de Hispanoamérica, como el grupo cubano Septeto Nabori, al igual que la programación de conciertos en Sala B, Teatro Liceo y CAEM.

Igualmente, la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca dedicará su último concierto de temporada al V Centenario con la interpretación de la Sinfonía número 9 de Ludwig van Beethoven, y la Banda Municipal de Música ofrecerá un concierto-homenaje dedicado a la efeméride, en la Plaza Mayor durante el mes de julio.

Por otro lado, las Ferias y Fiestas de septiembre este año incluirán actuaciones musicales de artistas de países iberoamericanos, junto a artistas españoles, y, previamente, el Festival Internacional de Folclore que se celebrará a finales de agosto estará dedicado al encuentro entre dos mundos.

Con motivo de este centenario, en la festividad de San Juan de Sahagún y en Ferias y Fiestas se celebrarán mercados histórico vinculados al V Centenario en la Vaguada de la Palma. Además, que contará con la recreación de un campamento de los tercios, exhibiciones y un desfile por la ciudad.

ENCUENTRO DE POETAS

La poesía también estará presente en la programación, en el mes de julio, cuando tendrá lugar un encuentro poético en honor a la Escuela, en los jardines de Santo Domingo.

También el Ayuntamiento de Salamanca dedicará a esta conmemoración las tres grandes citas vinculadas al libro que organiza cada año: el Día del Libro, la Feria Municipal de Libro y la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión.

Ya en octubre, el encuentro de poetas iberoamericanos estará dedicado a la Escuela de Salamanca y a la figura de Francisco de Vitoria. Además, coincidiendo con el mes de la Hispanidad se proyectarán los tres documentales realizados por José Luis López Linares, 'España, la primera globalización', 'Hspanoamérica, canto de vida y esperanza' y 'We the hispanos', en el Teatro Liceo.

Por otra parte, el programa turístico 'Paseos por Salamanca', que se está desarrollando a lo largo del mes de marzo, incluye tres recorridos temáticos gratuitos centrados en la Escuela de Salamanca. Además, y en colaboración con la Fundación Cotec en el mes de mayo habrá un encuentro de nuestra ciudad titulado '¿Humanismo tecnológico? Del relato a los datos'.

PROGRAMACIÓN EDUCATIVA

La programación educativa que el Ayuntamiento oferta a los centros educativos también incluye actividades relacionadas con el V centenario de la Escuela de Salamanca. Entre las propuestas que pueden elegir los centros educativos se encuentra la actividad "Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca", que consiste en un itinerario teatralizado sobre la vida de Vitoria dirigida a alumnos de Secundaria. Para alumnos de Primaria se oferta un cuentacuentos sobre la Escuela de Salamanca, sus personajes, su historia e influencia en la cultura española y el derecho universal.

Los escolares también podrán realizar una visita al Convento de San Esteban para conocer la importancia de la Orden Predicadora en la historia de nuestra ciudad y en la historia de España. Y también se organizarán unas jornadas escolares para dar a conocer la relevancia histórica, filosófica, jurídica y humanista de este movimiento intelectual nacido en el siglo XVI, añade la información.

Además, en el mes de marzo está prevista una recreación histórica realizada en colaboración con la Asociación Cultural Tercio de Salamanca en el parque de la Alamedilla, en la que participarán 232 escolares de la ciudad.

Por último, la Sala de exposiciones de San Eloy acogerá, de junio a septiembre, la muestra "Alma de América. Arte y mito precolombino', un recorrido por más de 40 culturas distintas, desde las primeras sociedades surgidas hace más de 4.000 años hasta el esplendor de los imperios Inca y Azteca, contemporáneos de la llegada de los españoles al que fue llamado 'Nuevo Mundo'.

Se trata de una exposición de carácter arqueológico que invita al visitante a descubrir la riqueza estética y simbólica de un arte concebido para acompañar a los difuntos en los ritos funerarios.

Un recorrido con 185 piezas -vasijas, esculturas, ídolos, máscaras funerarias o representaciones chamánicas- que elevan al artesano a la categoría de artista, concebido desde un planteamiento alejado de estereotipos coloniales, que contempla con admiración y pretende divulgar el valor artístico de culturas milenarias.