Teatro, rutas en la naturaleza, gastronomía y solidaridad en 'Silos de Oro' del 1 al 3 de mayo en Santo Domingo (Burgos)

Presentación de 'Silos de Oro'. - DIP BURGOS

BURGOS 17 Abr. (EUROPA PRESS - 9

La localidad burgalesa de Santo Domingo de Silos acogerá del 1 al 3 de mayo 'Silos de Oro 2026', una de las propuestas culturales "más singulares" del calendario y que fusiona teatro, gastronomía, paisaje, patrimonio y compromiso social.

La diputada de Cultura, Raquel Contrera; la directora de la Fundación Silos, Mónica Rodríguez, y José Manuel González, de Rotary, han presentado esta nueva edición que permitirá que durante tres días, la localidad burgalesa se transforme en un gran escenario para los amantes de la cultura, con una programación donde las artes escénicas ocuparán un lugar protagonista, sin renunciar a la gastronomía local, la riqueza histórica del territorio y la belleza natural que rodea a Santo Domingo de Silos.

Esta edición nace también con una "clara vocación solidaria", ya que los beneficios del evento se destinarán a la restauración de dos retablos barrocos de la pedanía de Hortezuelos, para contribuir así a la conservación y puesta en valor del patrimonio artístico de la zona.

Los abonos paraesta experiencia completa ya están disponibles en la web oficial, www.silosdeoro.com.

La programación teatral incluida en el abono arrancará el viernes 1 de mayo un paseo guiado por el casco histórico de la villa y con la representación de 'A nadie se le dio veneno en risa', de la compañía Impromadrid, una propuesta inspirada en los códigos, personajes e imaginario del Siglo de Oro.

Asimismo, se ha programado una 'Vísperas' cantadas en el Monasterio de Santo Domingo de Silos y a partir de las 22 horas tendrá lugar Degustación vinos y productos gastronómicos de Burgos en el Claustro del Convento de San Francisco.

El sábado, 2 de mayo, se ha organizado una salida al Parque Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla, una visita guiada por Covarrubias y museo de la colegiata y a las 20 horas llegará uno de los grandes nombres de la escena española, Rafael Álvarez 'El Brujo', que presentará 'Iconos o la exploración del destino'. La jornada concluirá a partir de las 22 horas con una degustación de productos en el convento de San Francisco.

El 3 de mayo comenzará con una plantación de sabinas en el entorno del convento de San Francisco, tras lo que se celebrará una eucaristía cantada en el Monasterio de Silos, tras lo que se ha programado una visita guiada a este convento.

Además del acceso a la programación principal, quienes adquieran el abono contarán con preferencia para participar en las actividades complementarias del evento, siempre con inscripción previa a través de la web oficial.

Este evento está impulsado por Rotary y cuenta con el apoyo de la Diputación de Burgos, la Fundación Silos, el Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos y el Ayuntamiento de Covarrubias