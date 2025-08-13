Técnicos vaticinan una día "muy complicado" para controlar el fuego de Molezuelas por la inestabilidad del tiempo

Bomberos continúan los trabajos de extinción para sofocar el incendio, - Emilio Fraile - Europa Press

ZAMORA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora técnica de extinción del incendio forestal de Molezuela (Zamora), Mar Lejarraga, ha vaticinado un día "muy complicado" en las labores de control del fuego de Molezuelas en Zamora como consecuencia de la inestabilidad meteorológica.

En declaraciones recogidas por Europa Press ha señalado que las labores durante la pasada noche se han centrado en realizar "ataques directos y de fuego técnico", con apoyo de maquinaria pesada, ante "muchos puntos" activos y la presencia de "lenguas de fuego muy virulentas".

Lejarraga ha subrayado que "la prioridad es siempre la defensa de las poblaciones y de las infraestructuras" y ha precisado que el dispositivo ha trabajado durante toda la noche en distintos frentes del fuego.

Para este miércoles, ha advertido de que persiste "una inestabilidad atmosférica, con vientos erráticos", y que además "se prevé tormentas por la tarde", unas condiciones que "hacen que el día se vaticine muy complicado" para las tareas de control del incendio.