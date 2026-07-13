Tellado defiende una "reconstrucción nacional" con 70 leyes, una auditoría y un plan de "limpieza institucional"

El secretario general del PP, Miguel Tellado. - EUROPA PRESS

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP y diputado nacional, Miguel Tellado, ha asegurado que el reto de la próxima legislatura pasa por desplegar la agenda reformista "más ambiciosa de los últimos 50 años de historia democrática" y una "reconstrucción nacional".

Este plan integral de gestión, complejo y de calado, se articulará inicialmente a través de un paquete normativo de 70 leyes que los 'populares' prevén aplicar desde el primer día de mandato para dinamizar sectores estratégicos, estructurándose la acción gubernamental en cuatro grandes bloques de reforma.

Tellado ha avanzado que su partido está preparado como organización política para emprender un proyecto de "reconstrucción nacional" ante lo que califica como la "agonía" del Gobierno de Pedro Sánchez.

La formación da por hecho un vuelco electoral en los próximos comicios generales y advierte de que la tarea principal del futuro Ejecutivo será "sacar al país del pozo", recuperar la eficacia de los servicios públicos y superar la división social del "muro" planteado por el actual presidente en su sesión de investidura.

Como primer eje económico, los populares prevén poner en marcha una "auditoría integral" para conocer el estado real de las finanzas públicas y determinar el alcance de la gestión socialista. Según ha explicado, esta iniciativa servirá de prólogo para la nueva etapa y busca arrojar luz sobre las cuentas del país tras estos años de mandato, evaluando "hasta dónde ha llegado el saqueo".

El segundo pilar de la estrategia del PP se centrará en un plan de "limpieza institucional" para garantizar que los organismos reguladores y judiciales vuelvan a estar "al servicio de los españoles y no de ningún partido".

El número dos del PP ha incidido directamente en la necesidad de intervenir en entidades como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Radio Televisión Española (RTVE), la Fiscalía General del Estado o la SEPI para "eliminar toda la carcoma introducida en las instituciones".

Asimismo, Tellado considera prioritario restaurar el respeto institucional y la separación de poderes, censurando las críticas de miembros del actual Ejecutivo hacia los magistrados. Para el 'popular' es inasumible ver las críticas desde el PSOE a jueces "que hacen su trabajo de forma imparcial" o poner en duda la independencia del poder judicial y de sus actores, han lamentado.

REBAJA FISCAL

En el plano financiero y económico, tercer ámbito de su propuesta, el PP se compromete a implementar una rebaja fiscal orientada a aliviar la carga tributaria de autónomos, asalariados, familias y emprendedores.

Tellado ha criticado que durante la etapa del 'sanchismo' se han registrado hasta 97 subidas de impuestos, una dinámica que prometen revertir de inmediato para "devolver el dinero a los españoles" y reactivar la maquinaria económica nacional.

A este respecto, Tellado ha hecho un llamamiento a configurar un gabinete compuesto por gestores y profesionales honestos que dejen atrás el perfil de "tertulianos" y trabajen por el "interés general".

El cuarto bloque estratégico se centrará en el ámbito social, donde los populares proponen "devolver la igualdad" con el principio de redistribución del dinero de todos.

Para ello, ha señalado que el PP impulsará un nuevo sistema de financiación autonómica que sea "justo, solidario y duradero", garantizando que los recursos públicos no varíen en función de "los intereses parlamentarios del presidente del Gobierno de turno", un fenómeno que, según ha censurado, ya ocurrió con José Luis Rodríguez Zapatero y se ha repetido con Pedro Sánchez.

FAMILIAS

La agenda social del partido recuperará "las ayudas directas" a las familias, el apoyo a la natalidad y las políticas de conciliación, junto con el despliegue de planes específicos para respaldar al sector primario.

En materia de seguridad ciudadana, la dirección del PP ha subrayado la necesidad de dar una "respuesta clara" a una de las principales preocupaciones de los distintos territorios del país. En este sentido, ha urgido a diseñar una política migratoria nacional de la que considera el Ejecutivo actual carece por completo.

Dentro de este mismo eje normativo, Tellado ha avanzado la aprobación de una ley antiocupación que permita el desalojo de los ocupantes ilegales en un plazo máximo de 24 horas. "Se trata de garantizar que los okupas no tengan más derechos que los propios propietarios de las viviendas", ha argumentado, tras lo que ha insistido en que el objetivo final de su proyecto es "gobernar para los españoles pensando única y exclusivamente en el interés general".