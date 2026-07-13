Tellado recalca que la situación actual de Sánchez abre un cambio de ciclo "imparable"

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado en el Curso Prensa y Poder de Aranda de Duero (Burgos) que España asiste a un "cambio de ciclo imparable" ante la descomposición de un Gobierno "paralizado por la corrupción" y el distanciamiento de sus socios de investidura.

Desde la formación apuntan que el país atraviesa una "etapa negra" marcada por un carrusel "delictivo" que, a su juicio, ha debilitado las instituciones y ha empobrecido a la clase media, por lo que han avanzado una batería de propuestas para liderar una "revuelta cívica" y ofrecer una alternativa de gestión.

Durante una intervención pública, Tellado ha arremetido contra la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha ironizado con que el PSOE cuenta actualmente con "más imputados que diputados en el Congreso". En este tono, ha añadido que evita desgranar la lista de los 127 imputados para centrarse en desglosar las medidas de su formación para el futuro del país.

Para el PP, el impacto del 'Sanchismo' va "más allá de los informes judiciales de la UCO y la UDEF o de las redadas".

Ha incidido, asimismo, en que España lleva ocho años perdidos, sin reformas y con instituciones "colonizadas hasta la náusea", ha censurado.

En este sentido, ha puesto como ejemplo del "deterioro" la situación de la red ferroviaria, criticando que el AVE, que en su día fue "símbolo de modernidad", se haya convertido en el símbolo de la "decadencia más absoluta".

CRÍTICAS AL INTERVENCIONISMO Y "DAÑO" A LA MARCA ESPAÑA

Asimismo, ha acusado al Ejecutivo de "reventar el principio de igualdad" y erosionar la separación de poderes, al tiempo que han lamentado el "saqueo" fiscal a autónomos, empresas y asalariados. Según el principal partido de la oposición, el "intervencionismo negligente" en materia de vivienda ha destrozado el mercado y ha perjudicado directamente el futuro de los jóvenes y la reputación internacional de la 'Marca España'. "Su combo de sectarismo, incompetencia y corrupción ha sido veneno puro para la democracia", ha subrayado.

Frente a este escenario, ha postulado al PP como el motor de un "cambio" que considera inevitable, motivo por el cual, afirma, el presidente del Gobierno "se niega a convocar elecciones".

El número dos del PP ha explicado que esta aceleración del cambio se sostiene sobre tres pilares: el estallido de las causas judiciales que afectan al Ejecutivo, el intento de los socios de gobierno de "marcar distancias para no despeñarse con él" y, fundamentalmente, una "gran reacción ciudadana".

LAS URNAS

Desde las filas populares han destacado el éxito de las recientes movilizaciones en las calles y han puesto en valor los resultados electorales de los últimos diez meses.

En concreto, ha recordado las victorias de la formación en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía como un reflejo del sentir general.