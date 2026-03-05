Tellado sostiene que la "estabilidad" en CyL depende de "no dispersar el voto" y ve a Martínez como "dócil de Sánchez"

Tellado, durante su intervención en el Comité de Campaña del PP. - PP

ÁVILA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que la "estabilidad" en Castilla y León depende de "no dispersar" el voto en los comicios del 15 de marzo, al tiempo que ha comparado al candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, "un político decente, tranquilo y eficaz", frente al socialista Carlos Martínez "un embajador dócil de Pedro Sánchez".

El 'número dos' de los 'populares' se ha sumado a la campaña autonómica al participar en la reunión del Comité de Campaña del PP de Ávila. Durante su intervención ha apelado a que los ciudadanos decidirán en las urnas "el rumbo de esta tierra" pero también emitirán "un veredicto".

"El veredicto sobre lo que ha supuesto el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez para esta tierra, en todo lo que tiene que ver con el maltrato y el abandono que ha sufrido. El agravio que ha supuesto no estar entre las prioridades del gobierno socialista, que ha mirado hacia otras comunidades y ha desangrado sin lugar a dudas a toda esta comunidad", ha argumentado.

Tellado ha hecho un alegato de la figura de Fernández Mañueco al señalar que se presenta a las elecciones con "un balance lleno de resultados" producto de una gestión de un Gobierno "decente" formado por personas "honradas, serias y trabajadoras" que "han plantado cara" al Ejecutivo de Pedro Sánchez cuando ha pretendido "arrebatar recursos de los castellanos y leoneses para dárselos a otros territorios donde el separatismo exigía un trato desigual entre españoles".

"Donde otros solo buscan la gresca, la bronca, la confrontación, la polarización en esa pinza perfecta que forman Partido Socialista y Vox, nosotros no. Nosotros estamos pensando en esta tierra, en el futuro y en cómo mejorar la vida de la gente. A eso es a lo que se dedica nuestro partido y nuestro candidato, a presentar medidas concretas, trabajadas, y realistas", por lo que ha sostenido que a Castilla y León le "conviene Mañueco".

El secretario general del PP ha defendido que votar a Mañueco "en masa" es decir "no a la corrupción del Partido Socialista". "No al PSOE y sí a la igualdad, no a Sánchez y sí a Castilla y León, que eso es lo que nos preocupa a todos. La estabilidad de Castilla y León solo depende de un voto centrado, unido, que no se disperse para evitar que los que pierdan las elecciones puedan impedir el gobierno de los que ganemos", ha abundado.

Tellado ha defendido el voto de "castigo" para un PSOE "entregado al separatismo, capaz de todo por mantenerse en el Palacio de la Moncloa, capaz de reventar un principio elemental en democracia como es el principio de la igualdad" como, en su opinión, ha hecho con el sitema de financiación, que ha descrito como "auténtico atraco a mano armada a las comunidades que, como Castilla y León, cumplen con sus compromisos".

Y ante esa "infamia" ha denunciado que el PSCyL no "ha dicho ni mu". "Se ha callado y se ha plegado", ha continuado para afear al candidato Carlos Martínez, "colocado por Santos Cerdán siguiendo órdenes de Sánchez", que "es más obediente, sumiso y dócil" que siempre hará "lo que convenga a Sánchez" y que será, en su opinión, lo que "menos" le pueda "convenir a Castilla y León".

"Han querido poner al frente de la candidatura socialista a alguien que no rechiste ante los atropellos del sanchismo, que no rechiste ante los atropellos a la igualdad, al Estado de Derecho y al futuro de esta tierra. Carlos Martínez es un embajador de Sánchez, dócil, obediente, sumiso y debe recibir el mismo castigo que su padrino político", ha criticado.

Por eso ha pedido el voto para "un proyecto ganador, que está en marcha", para que Castilla y León "esté blindada frente a la inestabilidad que caracteriza a la política nacional". "Estoy seguro de que si los ciudadanos van a votar, si lo hacen en masa, el Partido Popular obtendrá una mayoría potente, una mayoría que garantice la estabilidad durante los próximos cuatro años", ha finalizado.