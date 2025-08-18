Temor a que el fuego de Jarilla haya entrado en las gargantas de Candelario, en la provincia de Salamanca

Instantánea Tomada En Carretera En La Frontera Entre Cáceres Y Salamanca Con Motivo Del Incendio De Jarilla. - EUROPA PRESS

Los incendios en El Payo, Cipérez y La Alberca se encuentran estabilizados

SALAMANCA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La situación de los incendios en Salamanca ha mejorado en El Payo, Cipérez y La Alberca, aunque el que se ha iniciado en Jarilla, provincia de Cáceres, podría haber entrado ya por la zona de las gargantas en Candelario, tal y como ha apuntado el jefe en el centro de mando de Salamanca, Urko Bondía, en la mañana de este lunes.

Para comprobar cómo va a afectar a las provincias de Salamanca y Ávila el fuego iniciado en esta zona norte de Extremadura, Bondía ha asegurado durante la comparecencia que se va a realizar un vuelo de reconocimiento, ya que es el incendio más problemático en este momento para Castilla y León, tanto para las provincias de Salamanca como para la de Ávila.

"Estamos haciendo una valoración de la zona para ver la posible intervención del operativo Infocal. Estamos enviando medios a la zona, vamos a hacer un vuelo de reconocimiento y en función de lo que nos informen los compañeros pues valoramos posibles actuaciones", ha asegurado Bondía en declaraciones recogidas por Europa Press.

Por otro lado, se ha producido un incendio en Las Arribes portuguesas que tiene fuerte paveseo y algunas pavesas han llegado hasta Salamanca, aunque han sido atendidas a tiempo. "Si llega a prender alguna de ellas en la zona de Arribes, la extinción puede ser muy complicada por laorografía", ha añadido Bondía.

En cuanto al incendio que había en La Alberca, éste ha pasado a fase de controlado sobre las 09.00 horas de este lunes, ya que no ha tenido evolución, mientras que el incendio de El Payo, que estuvo en nivel 2, tampoco ha tenido evolución en las últimas horas, por lo que actualmente está en nivel cero, pero en fase activa.

Por último, el incendio de Cipérez ha pasado también de IGR 2 a IGR 1, lo que ha permitido que los vecinos ya hayan podido ser realojados en la tarde del domingo.