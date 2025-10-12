La temporada de esquí en San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos (León) comenzará el 1 de diciembre

LEÓN 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado el calendario oficial de apertura de las estaciones invernales de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos para la nueva temporada, que se desarrollará del 1 de diciembre de 2025 al 5 de abril de 2026.

El objetivo es ofrecer una campaña de nieve "estable, adaptada a la demanda turística y a las condiciones meteorológicas de la montaña leonesa", según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

La Diputación de León abrirá el periodo de prepago de los abonos anuales de las estaciones de esquí del 5 al 17 de noviembre, ambos inclusive, un plazo en el que los usuarios podrán tramitar y abonar su carta de pago en las entidades colaboradoras Unicaja o Banco Sabadell.

El trámite también podrá realizarse a través de la oficina de la Estación de San Isidro o en el Servicio de Turismo de la Diputación de León.

A su vez, los antiguos abonados que conserven su tarjeta con chip podrán reactivar su forfait efectuando el pago en el banco, mientras que los nuevos usuarios o quienes necesiten una nueva tarjeta deberán abonar seis euros en concepto de soporte y presentar la documentación correspondiente.

BALANCE DE LA TEMPORADA ANTERIOR

Durante la pasada campaña, las estaciones registraron cerca de 100.000 visitantes en un total de 131 días de apertura, con 88.146 usuarios en la estación de San Isidro y 11.441 visitantes en la de Valle de Laciana-Leitariegos.

Además, a pesar de la escasez de nieve registrada en algunos periodos, ambas instalaciones mantuvieron su actividad con "el esfuerzo de sus equipos técnicos y el uso de sistemas de producción de nieve".