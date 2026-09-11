El teniente coronel Alberto Bonilla toma el mando del Grupo de Caballería Santiago en Santovenia (Valladolid)

Uno de los momentos durante el desfile en las instalaciones castrenses en Santovenia. - MINISTERIO DE DEFENSA.

SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID), 11 (EUROPA PRESS)

El teniente coronel Alberto Bonilla Bartroli ha tomado este viernes el mando del Grupo de Caballería Ligero Acorazado (GCLAC) 'Santiago' I/12, en un acto celebrado en la Base Militar 'El Empecinado', ubicada en el municipio de Santovenia de Pisuerga (Valladolid). El evento ha sido presidido por el general jefe de la Brigada 'Galicia' VII, Andrés González Alvarado.

Bonilla ha recibido la jefatura de manos del teniente coronel Roberto Moreno Sánchez del Águila, quien ha desempeñado este cargo desde el 7 de septiembre de 2023. La ceremonia ha contado con una formación integrada por la Escuadra de Batidores, la Banda de Guerra y la Plana Mayor junto a tres escuadrones del GCLAC 'Santiago' I/12.

El acto militar ha comenzado con los Honores a la Autoridad y la posterior revista a la Fuerza, para dar paso a la lectura de la Resolución de destino del teniente coronel entrante. Tras asumir oficialmente el puesto, el nuevo jefe de la unidad ha dirigido unas palabras a los asistentes, según informan a Europa Press fuentes del Ministerio de Defensa.

Durante su discurso, el teniente coronel Bonilla ha expresado sus agradecimientos con especial énfasis en su familia y ha destacado el alto nivel de competencia alcanzado por el grupo en los últimos años, calificando de gran responsabilidad su mantenimiento. Asimismo, ha resaltado la importancia de mantener las tradiciones y responder a las exigencias de las nuevas tecnologías y procedimientos ante el complejo escenario internacional.

Finalmente, el nuevo mando ha subrayado como propósito de su gestión que el personal cuente con una preparación exigente y realista para entrar en combate en cualquier momento, cuidando la cohesión y el adiestramiento interarmas junto a otros batallones y grupos de la brigada.

La jornada ha concluido con el Himno del Regimiento Farnesio nº 12 y el posterior desfile a pie.