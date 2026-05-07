Tenis de mesa y kung fu este sábado en una nueva jornada lúdica y deportiva de las Escuelas Deportivas leonesas

La Escuela Deportiva de Kung Fu celebrará este sábado la actividad 'El camino del monje' en el Luchódromo Ciudad de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 7 May. (EUROPA PRESS) -

El programa de actividades lúdico-educativas de las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) del Ayuntamiento de León continúa este sábado, 9 de mayo, con sendas iniciativas de las escuelas de Tenis de Mesa y Kung Fu / Wushu.

La Escuela Deportiva de Tenis de Mesa ha programado un torneo de dobles que comenzará a las 10.00 horas en el CHF. A lo largo de la mañana participaran cerca de 60 niños y niñas de diferentes categorías de distintos centros escolares.

El objetivo principal de esta actividad es conseguir que los menores que practican tenis de mesa den importancia al trabajo en equipo. Jugarán varios partidos de dobles donde los jugadores tendrán que complementar sus habilidades con su compañero para conseguir un objetivo común.

El partido de dobles es una parte fundamental dentro de la competición, suele ser un partido decisivo a la hora de conseguir la victoria en la competición por equipos, de ahí la importancia de su trabajo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Por su parte, la Escuela Deportiva de Kung Fu celebrará la actividad 'El camino del monje', a partir de las 11.00 horas en el Luchódromo Ciudad de León. El principal objetivo es disfrutar de un día de convivencia con niños y niñas de esta escuela para que se conozcan y aprendan a trabajar en equipo.

Presentarán las diferentes coreografías de acción que han trabajado durante el año, de modo que los participantes abordarán el proceso escénico pasando por todo el proceso creativo de generar la idea, preparación, construcción de la escena, ensayo y puesta en acción. Está prevista la asistencia de cerca de 20 niños y niñas de diferentes centros escolares de León.