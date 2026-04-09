La Térmica Cultural (León) exhibe 'Latidos de la escombrera', una reflexión sobre memoria, feminismo y lucha obrera

La Térmica Cultural de la Ciuden (León) alberga desde este jueves la exposición 'Latidos de la escombrera', de la artista asturiana Natalia Pastor. - CIUDEN

PONFERRADA (LEÓN), 9 (EUROPA PRESS)

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), en Ponferrada (León), acoge desde este jueves en La Térmica Cultural la exposición 'Latidos de la escombrera', de la artista asturiana Natalia Pastor, que podrá visitarse hasta el próximo año en el Espacio Patrimonio con acceso gratuito y propone una reflexión sobre memoria, feminismo y lucha obrera.

La muestra, concebida específicamente para este espacio, invita a realizar un recorrido visual y simbólico en torno a la lucha obrera, el feminismo, la identidad colectiva y el legado minero, mediante un diálogo entre pasado y presente a través de distintos lenguajes como la fotografía y el textil bordado.

Uno de los ejes centrales de la exposición es la figura de la mujer en el contexto de las cuencas mineras del Nalón. A través de una imagen inspirada en 'La libertad guiando al pueblo', Natalia Pastor traslada este icono histórico al ámbito de la minería y la lucha por la igualdad, con una mirada irónica y combativa, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Ciuden.

'Latidos de la escombrera' transforma la memoria social en una experiencia compartida e invita a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la historia del movimiento obrero y su vigencia en el presente.

En este sentido, Natalia Pastor propone un proyecto colaborativo. A través de la figura de un mono de trabajo, presentado en anverso y reverso, ofrece al visitante la posibilidad de escribir palabras, consignas, símbolos o dibujos vinculados a la memoria minera del Bierzo y a la experiencia del territorio.

PROYECTO COLABORATIVO

Con el resultado de esa colaboración, posteriormente, la artista bordará un mono en el que se recogerán las frases o los dibujos realizados por los participantes para que esa pieza textil pueda formar parte también de la exposición.

Natalia Pastor (Pola de Laviana, 1970) desarrolla una práctica multidisciplinar centrada en el territorio, la memoria y la identidad colectiva, con especial atención a la cultura minera. Su obra se ha presentado en exposiciones individuales como 'Poética de la escombrera', 'Barricada doméstica' o 'Ring Doméstico', además de participar en ferias y colecciones institucionales y privadas.