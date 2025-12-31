Termina la XI Legislatura, la primera de Vox en las instituciones, marcada por un baile de portavoces en los grupos

Archivo - Vista general del acto de constitución de las Cortes de Castilla y León, a 10 de marzo de 2022, en Valladolid, Castilla y León (España). Las cortes de Castilla y León se constituyen este jueves, un año después de que el PSOE presentara la primer - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

El adiós de García-Gallardo, la salida de De la Hoz y Tudanca, Igea sin partido y el abandono de dos procuradores de Vox han marcado el periodo VALLADOLID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La XI Legislatura llega a su fin con una característica común en los tres grupos parlamentarios mayoritarios, el relevo por distintos motivos en las portavocías, que en el caso del Grupo Vox ha contado con hasta tres caras a lo largo de estos cuatro años, Juan García-Gallardo, Carlos Menéndez y David Hierro, mientras que PP y PSOE han estado capitaneados por dos personas, Raúl de la Hoz y Ricardo Gavilanes, los primeros, y Luis Tudanca y Patricia Gómez Urbán, los segundos.

Esta es una de las particularidades de la XI Legislatura a punto de culminar y que se constituyó el 10 de marzo de 2022 bajo la presidencia de Carlos Pollán, de Vox, que se convirtió en el primer político de la formación de Santiago Abascal en presidir un parlamento autonómico, otra de las singularidades de este mandato.

A lo largo de estos cuatro años se ha producido además la entrada en política y la salida de la misma de Juan García-Gallardo, el cabeza de lista de Vox para las elecciones del 13 de febrero de 2022 que tomó posesión de su escaño por Burgos y se convirtió en el portavoz del Grupo Parlamentario, cargo que desempeñó escaso tiempo para pasar a formar parte del Gobierno de coalición PP y Vox donde fue nombrado vicepresidente.

Tras la salida de los de Santiago Abascal de todos los gobiernos autonómicos en julio de 2024, García-Gallardo volvió a asumir la Portavocía del Grupo Parlamentario Vox hasta que en febrero de 2025 abandonó la política por discrepancias por su partido. García-Gallardo fue relevado entonces por el procurador por Palencia David Hierro, que inició la Legislatura como secretario del Grupo Parlamentario.

El año 2025 también ha sido el año del adiós a la política autonómica de Luis Tudanca, que se mantuvo como portavoz del Grupo Socialista hasta el 30 de abril, cuando fue elegido senador en representación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El relevo en la Portavocía lo asumió la procuradora por Valladolid Patricia Gómez Urbán, única mujer que ha asumido esta responsabilidad en el actual mandato.

También ha habido cambio de caras en la Portavocía del Grupo Popular, en este caso en 2024 tras la marcha de Raúl de la Hoz al Parlamento Europeo tras 24 años en el Hemiciclo. El vallisoletano fue relevado el 3 de septiembre por el procurador del PP por León Ricardo Gavilanes.

CINCO GRUPOS, OCHO PARTIDOS Y DOS PROCURADORES NO ADSCRITOS

La XI Legislatura ha estado conformada por ocho partidos y por un total de cinco grupos parlamentarios ya que, además de los grupos Popular, Socialista y Vox, UPL y la entonces agrupación de electores Soria ¡Ya!, con tres procuradores cada uno, pudieron constituirse en grupo propio, lo que dejó un variopinto Grupo Mixto integrado por Unidas-Podemos, Por Ávila y Ciudadanos --el único procurador por la formación naranja, Francisco Igea, fue expulsado del partido en septiembre de 2023 desde cuando se ha mantenido como procurador por Valladolid sin siglas--.

Otro de los hechos destacables de esta legislatura ha sido la pérdida de representación en el Grupo Parlamentario Vox, que comenzó con trece procuradores y ha terminado con once tras el abandono de la bancada de los de Santiago Abascal por parte de la burgalesa Ana Rosa Hernando y del salmantino Javier Teira, que pasaron a ser no adscritos.

Se da la circunstancia de que Teira no participó en la sesión constitutiva del mes de marzo y accedió a su escaño el 21 de junio en sustitución de Teresa Rodríguez, que había renunciado a su acta como parlamentaria por Salamanca para ser designada directora general de Producción Agrícola y Ganadera, el área que gestionó Vox en el Gobierno de coalición con el PP.

Aunque la XI Legislatura está a punto de concluir, pendiente aún de la fecha de la convocatoria de las elecciones autonómicas --tienen el 15 de marzo como fecha límite-- y de la consecuente disolución de la Cámara, la Mesa de las Cortes acordó el 22 de diciembre con la mayoría absoluta de los procuradores la habilitación de la primera quincena de enero como periodo extraordinario de sesiones para la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y para la tramitación de la Proposición de Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Comunidad Autónoma.