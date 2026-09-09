El terreno cedido por La Bañeza (León) para el parque de Bomberos carece de aval técnico para su ejecución

LEÓN, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Bañeza (León) ha cedido un terreno a la Diputación de León para la construcción del Parque de Bomberos sin que tenga un aval técnico de idoneidad para su construcción, según consta en la documentación aportada por el propio Consistorio a los servicios técnicos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) y de Patrimonio de la Institución provincial.

Dicha documentación corrobora que la contestación sobre la aclaración de riesgos hídricos y sobre los yacimientos arqueológicos no está sustentada con los debidos informes técnicos, como es necesario para continuar con la tramitación, ya que solo se ha enviado un escrito firmado por el propio alcalde del municipio a su criterio.

Según se especifica en el expediente impulsado por el área del Sepeis de la Diputación de León, encabezada por el vicepresidente Luis Alberto Arias, la respuesta del Ayuntamiento de La Bañeza a este requerimiento técnico ha sido en todo momento que se pueden continuar los trámites de cesión del terreno independientemente del resultado de los informes después de las consultas al departamento de arqueología del Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León.

Esta falta de soporte técnico es el último capítulo de una sucesión de "errores burocráticos y ausencia de respuestas" por parte del Ayuntamiento de La Bañeza, que tardó tres años en formalizar la cesión del terreno, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Así, la solicitud por parte de la Diputación se efectuó el 2 de noviembre de 2022, y después de varios requerimientos, se recibió el pasado 4 de agosto de 2025. El documento recibido en agosto del pasado año carecía de certificación catastral, y cuando se envió tenía varios errores, de ahí que se solicitara por parte del área de Patrimonio de la Diputación de León su subsanación: la referencia catastral que figuraba ya no existía, puesto que la parcela se había dividido en dos y ambos terrenos tenían nuevas referencias catastrales; y la superficie que se cedía era la correspondiente a la zona verde.

Además, la modificación puntual urbanística que ha realizado el Ayuntamiento de La Bañeza ha supuesto que la parcela original ha quedado con menos superficie construible para la ejecución del Parque de Bomberos de La Bañeza que lo ideal para este proyecto.

En julio de 2026 se recibió la notificación del Registro de la Propiedad de La Bañeza con todos los errores subsanados, y es también el pasado mes de julio cuando se solicitó al Ayuntamiento que informase sobre los riesgos hídricos y la afectación del yacimiento arqueológico, a lo que el Consistorio respondió con el escrito a criterio de su alcalde y sin aval técnico que garantice la idoneidad de este terreno para la construcción del Parque de Bomberos.