'Tierra de Sabor' entrega 300.000 euros a Cruz Roja, Cáritas y Banco de Alimentos para repartir alimentos en Navidad

VALLADOLID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de la marca de garantía Tierra de Sabor, ha concedido una subvención de 300.000 euros a Cruz Roja, Cáritas y el Banco de Alimentos para la adquisición y distribución de productos de primera necesidad entre personas y familias en situación de vulnerabilidad durante las fiestas navideñas.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha hecho entrega de las ayudas, un acto en el que ha destacado "el lado más solidario" de la marca de calidad y de las empresas que la integran.

González Corral ha subrayado que esta iniciativa, que se desarrolla desde 2020, "vuelve a unir la fortaleza del sector agroalimentario de Castilla y León con la labor esencial de las entidades sociales sobre el terreno", cuya presencia, ha afirmado, "es imprescindible para la cohesión y el bienestar de la Comunidad".

La titular de Agricultura ha recordado que Tierra de Sabor, creada por la Junta en 2009, no solo impulsa los alimentos de calidad, sino que también actúa como "un instrumento al servicio de la cohesión social y del bienestar de las personas", reflejando valores como "la solidaridad, el compromiso colectivo y la responsabilidad con las personas y el entorno".

La consejera ha incidido en que esta acción se enmarca en el lema 'El Sabor que nos une', alineado con el patrocinio de la Selección Española de Fútbol, con lo que se refuerza la dimensión "humana y social" de la marca. Con ello, ha añadido, "se pone en valor la capacidad de los alimentos de Castilla y León para unir territorio y personas, sector agroalimentario y sociedad".

Según los términos de la convocatoria, el 75 por ciento de la subvención se destinará a la compra de productos de primera necesidad y el 25 por ciento restante a la elaboración de cajas regalo con alimentos de calidad certificados bajo el sello 'Tierra de Sabor', que se repartirán especialmente durante la Navidad.

Cruz Roja, Cáritas y Banco de Alimentos serán las entidades encargadas de confeccionar y distribuir estos lotes aprovechando su red territorial y la experiencia de sus equipos y voluntariado. González Corral ha subrayado que su trabajo "discreto, constante y eficaz" permite llegar a miles de personas que atraviesan situaciones de dificultad, un esfuerzo que la Junta "reconoce y agradece".

TIERRA DE SABOR

Los cerca de 6.000 productos amparados por Tierra de Sabor, ha recordado la consejera, representan el esfuerzo de agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias de la Comunidad y constituyen "un símbolo de identidad, calidad y compromiso social".

"El gesto que hoy protagonizamos, además de un agradecimiento al trabajo de estas ONG y un llamamiento a la esperanza, refleja la forma de entender la colaboración entre instituciones y el carácter solidario del sector agroalimentario de Castilla y León", ha concluido González Corral.