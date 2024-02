El tiktoker Diego Merayo lucirá en los Goya un traje customizado con 2.000 piedras realizado por alumnos de FP en moda

VALLADOLID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El periodista berciano y tiktoker Diego Merayo lucirá en la alfombra roja de la gala de los Premios Goya 2024, que tendrá lugar en Valladolid, un traje customizado con casi 2.000 piedras que ha sido realizado por alumnos de FP en Moda y Patronaje que estudian en la ciudad del Pisuerga.

Una docena de estudiantes ha trabajado durante dos meses sobre un traje que han customizado con más de 1.900 piedras y abalorios repartidos en las solapas de la chaqueta y en los bajos del pantalón y que representan diversas claquetas de cine.

Además y según ha informado Aspasia, los alumnos han personalizado el traje bajo las directrices de Diego Merayo para que el influencer berciano, que cuenta con más de 1.200.000 seguidores en su cuenta de TikTok @TeLoCuentoSinSpoilers, luzca en los Goya "como una estrella más de la gran pantalla".

"Con esta iniciativa, tanto el influencer como TEMAT, perteneciente al FPASPASIA pretenden poner en valor la formación y el esfuerzo de estos futuros modistas que vestirán a las futuras estrellas del cine español en las próximas décadas", han explicado desde Grupo Aspasia.

Diego Merayo forma parte de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España y recibió en 2022 el Premio TikTok For You Fest al mejor creador revelación de entretenimiento y fue incluido en la lista de los 75 Best Influencers de la revista Forbes. Además, fue el creador de contenido oficial para TikTok en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.