Toda CyL tendrá aviso amarillo el martes por altas temperaturas y tormentas y el sur de Ávila y norte de Burgos naranja

Avisos metorológicos para el 7 de julio de 2026 en Castilla y León. - AEMET

VALLADOLID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Todas las provincias de Castilla y León estarán este martes en aviso amarillo (peligro bajo) por altas temperaturas y tormentas en algunas zonas, excepto el sur de Ávila, el norte de Burgos y Condado de Treviño, donde será naranja (peligro importante) por calor.

En concreto, el aviso naranja del sur de Ávila, el norte de Burgos y el Condado de Treviño contempla que los termómetros puedan alcanzar hasta los 39 grados centígrados, en ambos casos entre las 13.00 y las 21.00 horas, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En el resto de la Comunidad, en la misma franja horaria el aviso será amarillo por altas temperaturas que podrían alcanzar hasta 38 grados.

Además, entre las 14.00 y las 20.00 horas habrá aviso amarillo por tormentas en las provincias de Ávila (Meseta), Burgos (Cordillera Cantábrica, Meseta y zona norte), León y Palencia (Cantábrica y Meseta), Segovia (Meseta y Sistema Central), Sistema Central de Soria y Meseta de Valladolid.