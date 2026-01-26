Todas las provincias de CyL estarán en aviso de riesgo este martes por viento, lluvia o deshielos

Avisos metorológicos en Castilla y Léon. - AEMET

VALLADOLID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Todas las provincias de Castilla y León estarán en aviso de peligro bajo por lluvias, vientos fuertes o deshielos durante las primeras horas de la jornada de este martes, 27 de enero, y de peligro importante en zonas como Sanabria y el sur de Ávila, en ambos casos por lluvias, según datos de la Agencia Española de Meteorología, recogidos por Europa Press.

La mayor parte de los avisos son la continuación de los que están activos durante la jornada del lunes, como es el caso de las provincias de Ávila, León, Salamanca, Segovia y Zamora, donde las situaciones se activan a las 19.00 o las 21.00 horas de este lunes. Quedan fuera de los avisos las zonas de meseta de las provincias abulense, segoviana y soriana.

A la medianoche del martes se incorporan los avisos en Burgos, Palencia, Soria y Valladolid, en los tres casos exclusivamente por vientos que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora en zonas de meseta y de 80 por hora en la montaña. Estos avisos sólo se mantienen hasta las 7.00 horas del martes, salvo en Soria donde continúan hasta las 9.00.

En las provincias de Ávila, Salamanca y Segovia los avisos por lluvias continuarán hasta las 12.00 horas del martes.

Además, en zonas del sistema central de Segovia y Ávila estarán activos avisos hasta las 12.00 horas los avisos de peligro por deshielos, que se han activado a las 13.00 de este lunes.