Tolón aboga por cambiar el modelo "estancado" y destaca los 15.500 millones más invertidos por el Gobierno del PSOE

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, con miembros de la candidatura socialista a las Cortes en un acto de campaña electoral en la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha destacado este viernes que el Gobierno central socialista ha invertido en Castilla y León 15.500 millones de euros más que los gobiernos anteriores del PP y ha abogado por encarar el futuro en la Comunidad y "dar paso adelante" de la mano del candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, para cambiar el actual modelo "estancado".

Asimismo, se ha referido a un apartado "fundamental", la educación, donde el Ejecutivo central destina una partida de 1.300 millones de euros para invertir en Castilla y León, lo que duplica el presupuesto destinado a esta área durante los gobiernos del PP.

"Sin educación no hay igualdad y no se puede recortar en algo tan importante como son los servicios públicos, como es la educación o como es la sanidad", ha recalcado y ha censurado la actuación de la Junta en cuanto a las plazas públicas y gratuitas de 0 a 3 años. "¿Dónde están esas plazas, que además el Gobierno de España ha dado esa inversión?", se ha preguntado.

Al mismo tiempo, ha puesto en valor los 2.559 millones de euros aprobados el pasado martes en el Consejo de Ministros para becas, de los cuales 122 millones de euros serán para la comunidad castellana y leonesa.

Frente a estas inversiones se encuentra el Gobierno liderado por Alfonso Fernández Mañueco que, según ha reprobado, no ha mejorado las infraestructuras, cuenta con "deficiencias" en las cuestiones "más básicas" como las escuelas y lleva a cabo políticas que aíslan a las zonas rurales de las urbanas en una comunidad autónoma donde la mayor parte de la población vive en el medio rural.

SERVICIOS PÚBLICOS, "LA BASE"

En este contexto, ha expresado la necesidad de cambiar las políticas de la Junta y el modelo actual por otro de progreso donde la educación y los servicios públicos sean "la base" y donde todas las personas avancen "por igual", de modo que no haya distinciones entre los que más tienen y los que menos tienen.

Por ello, ha destacado la importancia de que la población vaya a votar este domingo con el objetivo de poder apostar por un progreso en Castilla y León que "lleva muchos años estancado". Según ha subrayado, todos los votos son necesarios para cambiar el modelo del PP, "totalmente estancado y que diferencia a los que más tienen con los que menos tienen".

"Nosotros tenemos un buen candidato, tenemos a Carlos Martínez, que perfectamente sabe cómo gestionar y, sobre todo, tiene ganas, ilusión y proyecto de futuro", ha recalcado y ha asegurado que el proyecto socialista contará con el apoyo del Ejecutivo central, "bien acompañado y bien distribuido en todo el territorio" de una comunidad autónoma "tan hermosa" y "con tantísimas posibilidades".

"NO DEMOS LA ESPALDA AL FUTURO"

"No demos la espalda al futuro; lo que tenemos que hacer es dar pasos adelante y votar el próximo domingo a Carlos Martínez", ha reiterado y ha asegurado que el candidato socialista representa "perfectamente" el futuro del territorio castellano y leonés desde una formación política que sabe que la igualdad es la base del crecimiento y del futuro. "Enhorabuena por la campaña y por favor salgamos a votar y salgamos a cambiar este modelo", ha concluido.

Milagros Tolón se ha pronunciado de este modo en la plaza de Regla de León, en uno de los últimos actos del PSOE de la campaña electoral en el que ha estado acompañada por la cabeza de lista por León a las Cortes, Nuria Rubio; el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón; el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, así como varios miembros de la candidatura socialista.

