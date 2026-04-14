Toman posesión los 82 procuradores y sólo UPL rechaza la medalla y promete "por la autonomía de la Región Leonesa"

El Hemiciclo de las Cortes de Castilla y León en la sesión constitutiva de la XII Legislatura. - CLAUDIA ALBA - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los 82 procuradores han tomado este martes, 14 de abril, posesión de sus escaños en las Cortes de Castilla y León, y de ellos sólo los tres procuradores de Unión del Pueblo Leonés (UPL) han rechazado la medalla y han prometido o jurado "por la autonomía de la Región Leonesa".

En la sesión constitutiva de la XII Legislatura, tras la constitución de la Mesa de las Cortes, el resto de procuradores han tomado posesión y recibido la medalla, entre ellos los 33 del Grupo Parlamentario Popular y los 14 de Vox, que han jurado -- en la última legislatura lo hicieron por España--. Por su parte, los 30 procuradores del Grupo Socialista han prometido.

Asimismo, entre los procuradores del Grupo Mixto, los dos de Soria ¡YA! y el de Por Ávila han jurado, mientras los tres de UPL, Alicia Gallego, Luis Mariano Santos y Rosa María Quintanilla han rechazado la medalla y han aludido a la "autonomía de la Región Leonesa". En concreto, Gallego y Santos han jurado, y Quintanilla ha prometido.