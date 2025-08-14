Tordehumos (Valladolid) celebra el XXV Mercado Artesanal con artesanía, folklore y gastronomía este fin de semana

El alcalde de Tordehumos, Agapito Bravo, y el vicepresidente de la Diputación, David Estebán. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio vallisoletano de Tordehumos conmemora este fin de semana el vigésimo quinto aniversario de su Mercado Artesanal, una cita "emblemática" que ofrecerá muestras de más de una veintena de artesanos, música tradicional y una amplia oferta gastronómica local.

El alcalde del municipio, Agapito Bravo, junto al vicepresidente de la Diputación, David Esteban, han subrayado este jueves en la presentación de esta iniciativa que la artesanía, cultura y gastronomía han sido "los pilares fundamentales" del mercado durante 25 años.

En el marco de la programación de esta edición participarán más de veinte artesanos locales que mostrarán sus trabajos en las calles del municipio vallisoletano.

Asimismo, se han programado diversas exposiciones, como 'La Alcoba', de Tana Fernández y César Fernández, en la iglesia de Santiago del municipio, con piezas de rafia y bolillo; la muestra 'Alquílame' en el salón de plenos; y el 'Museo de Objetos del Ayer', de César y Azucena, que también abrirá sus puertas al público.

Todas las muestras será de entrada libre y gratuita y, según el alcalde, se espera que la cifra de visitantes "supere de forma amplia" a las anteriores ediciones.

MÚSICA TRADICIONAL

Además, la música estará presente con los dulzaineros locales Zarabandos, el concierto de música tradicional del grupo salmantino Mayalde y el folclore castellano del grupo vallisoletano de danzas Zagalejo, que actuará el domingo por la tarde en la Plaza Mayor.

La oferta gastronómica la pondrán los bares de la localidad y una cantina gestionada por jóvenes del municipio, que ofrecerán "productos típicos de la tierra" para que los visitantes puedan degustarlas durante el evento.

Por otro lado, Bravo ha señalado que el cartel de esta edición ha sido ilustrado con el edificio de las Escuelas del Castillo y el propio castillo de fondo, obra del artesano de impresión Javier Esteban Redondo, habitual en la cita.

En este marco, el alcalde ha recordado que la inauguración contará con la presencia del alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez Alonso, "gran conocedor de estos mercados y del negocio mercantil".