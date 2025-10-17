Tordesillas (Valladolid) acogerá del 15 al 18 de enero la concentración Motauros, donde se reunirán miles de motoristas

Mantendrá sus señas de identidad como la música y su vertiente solidaria, que se centrará en el Síndrome de Dravet

TORDESILLAS (VALLADOLID), 17 (EUROPA PRESS)

El Parque de Valdegalindo de la localidad vallisoletana de Tordesillas volverá a acoger la concentración motorista invernal Motauros, que reunirá a miles de aficionados a las dos ruedas entre el 15 y el 18 de enero de 2026 en un evento que mantendrá señas de identidad como la música y su vertiente solidaria, que pondrá el foco en el Síndrome de Dravet, una forma severa de epilepsia infantil.

El presidente de Motauros, Juan Carlos Ruiz, ha presentado este viernes en el Ayuntamiento de Tordesillas el cartel de la edición de 2026 junto al alcalde de la localidad, Miguel Ángel Oliveira; y el delegado de Castilla y León de la Fundación Síndrome de Dravet, Javier Mateos, entre otros.

Ruiz ha subrayado que la hermandad y el compañerismo que se respiran en la campa "son la verdadera insignia de Motauros", un espíritu que cada año atrae a más motoristas de toda España y del extranjero a una cita que en 2025 ha congregado a 21.785 participantes, cifra récord en el 25 aniversario del evento.

Entre las actividades ya confirmadas destaca la tradicional excursión del sábado a Medina del Campo, una cita que el año pasado reunió a cerca de 7.000 personas y que volverá a llenar las calles de la localidad de ambiente motero, música y las acrobacias del stunt, que también se repetirán por la tarde en Tordesillas.

Motauros 2026 incluirá también el 15 Festival Pop Rock, el 18 Bike Show y los conciertos en la carpa principal durante las noches del jueves, viernes y sábado, junto a otras actividades que se irán desvelando durante las próximas semanas.

MOTAUROS SOLIDARIOS

La vertiente solidaria de esta edición estará dedicada a la Fundación Síndrome de Dravet, que contará con una carpa informativa en la campa de Valdegalindo.

Desde allí, la entidad divulgará su labor y recaudará fondos a través de la venta de productos y donaciones para seguir avanzando en la investigación de esta enfermedad rara, han informado a Europa Press fuentes de la organización de la concentración.

El Síndrome de Dravet, también conocido como epilepsia mioclónica severa de la infancia, es una patología neurológica de origen genético que se manifiesta durante el primer año de vida y afecta a uno de cada 16.000 nacimientos.

Se caracteriza por crisis epilépticas prolongadas y frecuentes, además de otros problemas asociados como dificultades del lenguaje, trastornos del comportamiento o del espectro autista, alteraciones motoras y del crecimiento, o disfunciones del sistema nervioso autónomo.

Con Motauros Solidarios se busca dar visibilidad a esta causa y contribuir a que los diagnósticos se realicen lo antes posible, ya que existen medicamentos contraindicados para las personas que padecen esta forma de epilepsia.