Tordesillas (Valladolid) une deporte, solidaridad y convivencia en la IV edición del 'Desafío Guerrer@s'

VALLADOLID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ágora principal de la localidad vallisoletana de Tordesillas acogió el sábado la IV edición del Desafío Guerrer@s Tordesillas, una cita que volvió a unir deporte, solidaridad y convivencia y que se consolida como uno de los grandes eventos de ciclo indoor de Castilla y León.

La jornada reunió a 135 participantes en cuatro sesiones, superando las cifras de anteriores ediciones y confirmando el crecimiento de una iniciativa que cada año adquiere una mayor dimensión.

El Desafío contó con participantes procedentes de Portugal y de diferentes localidades de toda la geografía española, demostrando la capacidad de convocatoria de esta prueba y su creciente proyección más allá de Tordesillas y de la provincia de Valladolid.

En esta edición, la iniciativa tuvo como causa solidaria a la Fundación ALPE Acondroplasia, cuya labor en favor de las personas con acondroplasia y sus familias fue protagonista de la jornada.

La presidenta de la Fundación estuvo presente en Tordesillas acompañada por varias personas afectadas, compartiendo con los participantes el trabajo y la realidad de la entidad.

El Ayuntamiento de Tordesillas ha puesto especialmente en valor el extraordinario trabajo del Club Guerrer@s, impulsor y organizador del Desafío, por su compromiso y dedicación para hacer posible una iniciativa que combina deporte, solidaridad y convivencia y que se encuentra ya plenamente consolidada.

El Ayuntamiento también ha trasladado su agradecimiento a los 135 participantes, llegados desde distintos puntos de España y Portugal, por su implicación y solidaridad, así como a todos los patrocinadores y colaboradores que contribuyen al desarrollo de esta actividad.