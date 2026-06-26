Un total de 1.034 estudiantes se presenta a la convocatoria extraordinaria de la PAU en la UVA, que arranca el día 30

Archivo - Examen de la PAU en un centro de la Universidad de Valladolid. - UVA - Archivo

VALLADOLID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1034 estudiantes del distrito de la Universidad de Valladolid (Valladolid, Segovia, Soria y Palencia) se examinará durante los próximos días 30 de junio y 1 y 2 de julio en la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

A esta convocatoria extraordinaria acuden aquellos alumnos que no aprobaron algunas asignaturas de Bachillerato o que no aprobaron la prueba en la convocatoria ordinaria, así como aquellas personas que desean mejorar su nota.

Por campus, Valladolid es la provincia con mayor número de matriculados (656) y le siguen Segovia (179), Palencia (124) y Soria (75), han informado a Europa Press fuentes de la Universidad de Valladolid (UVA).

En la convocatoria ordinaria celebrada entre el 2 y el 4 de junio se presentaron 4.286 alumnos en el distrito de la UVA y aprobó el 98,55 por ciento, un porcentaje ligeramente superior al año anterior. La nota media final ha sido de un 7,58.

En la provincia de Palencia se presentaron 586 alumnos, de los cuales aprobaron 578, el 98,63 por ciento con una nota media 7,61; en Segovia lo hicieron 631 estudiantes y superaron la prueba el 97,78 por ciento (617 alumnos) con una nota media de 7,49; en Soria se presentó un total de 461 alumnos, de los cuales aprobaron 448, el 97,18 por ciento, con una nota media de 7,60; y en Valladolid el número de alumnos que acudió a la convocatoria fue de 2.608, de los que 2.581 la superaron (un 98,96 por ciento) con una nota media de 7,60.