Un total de 113 menores están en riesgo de sufrir violencia vicaria en CyL, según Interior

Archivo - Sede del 016. - MINISTERIO DE IGUALDAD - Archivo

MADRID/VALLADOLID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 113 menores están en riesgo de sufrir violencia vicaria en Castilla y León, según se desprende del último boletín estadístico del Sistema VioGén publicado por el Ministerio del Interior y recogido por Europa Press, que indica que en todo el país son 1.512 los menores en esta situación.

La estadística del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska revela que, a 30 de abril de este año, hay 102.389 casos de violencia de género activos en España, de los que 5.496 se registran en Castilla y León, con 4.616 en riesgo bajo, 828 en riesgo medio, 51 en alto y uno en extremo.

Asimismo, en 53.065 casos nacionales se trata de víctimas de violencia de género con menores a cargo, un total de 2.690 de ellos en la Comunidad, de los que, a su vez, en 113 se trata de casos de riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre.

En concreto, en 108 casos en Castilla y León el nivel de riesgo es medio y en cinco, alto. En los casos con menores en situación de riesgo "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia estos menores".

Igualmente, la estadística refleja a nivel nacional 12.408 casos de violencia machista de "especial relevancia", 697 de ellos en la Comunidad, con 647 en riesgo medio -- 11.440 en España--, 49 en riesgo alto -- 952 a nivel nacional-- y uno en riesgo extremo --16 en total en el país--. En estos "se detecta una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".

OTROS DATOS NACIONALES

En general, Interior tiene detectados 102.389 casos activos de víctimas de violencia de género en el Sistema VioGén, de los que apunta que 17 están en riesgo extremo, 1.008 en alto, 14.483 en medio y 86.881 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos activos, existen 1.301 mujeres menores de 18 años; 25.183 de 18 a 30; 47.450 de 31 a 45; 25.978 de 46 a 64; y 2.477 de 65 o más.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.322; le sigue la Comunidad Valenciana, con 16.673; la Comunidad de Madrid, con 12.322; Canarias, con 6.482; Galicia, con 6.015; Murcia, con 5.714; Castilla-La Mancha, con 5.498; Castilla y León, con 5.496; Baleares, con 4.091; Extremadura, con 2.918; Aragón, con 2.433; Asturias, con 2.225; Navarra, con 2.175; Cantabria, con 1.595; La Rioja, con 878; Ceuta, con 315; y Melilla, con 237.

A 30 de abril, los cuerpos de Policía Local de 855 Ayuntamientos están en modo "interacción total" en el Sistema VioGén. Pertenecen a 15 comunidades autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y La Rioja.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 52 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.