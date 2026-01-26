Un total de 120 jóvenes de seis municipios de Valladolid participará en el 'Pinares Night' 2026

Un total de 120 jóvenes de seis municipios de Valladolid participará en la III edición del 'Pinares Night' 2026 . - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Boecillo da este sábado, 31 de enero, el pistoletazo de salida al programa 'Pinarest Night' que, en su ya tercera edición, recorrerá otros cinco municipios de la provincia de Valladolid con el fin de ofrecer una variada lista de actividades de ocio alternativo y, al mismo tiempo, talleres dirigidos a prevenir conductas no deseadas, entre ellas el consumo de alcohol entre los adolescentes de entre 12 y 18 años.

La oferta programada para esta nueva edición beneficiará a un total de 120 jóvenes de la Comarca de Tierra de Pinares, tal y como ha destacado este lunes el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, en el transcurso de un acto en el que ha contado con la participación de los alcaldes de los seis municipios participantes, pues tras el acto inaugural previsto este sábado en Boecillo se sucederán más actividades de este 'Pinares Night' 2026 que se extenderán a Aldeamayor de San Martín (28 de febrero), La Pedraja de Portillo (21 de marzo), Mojados (11 de abril), Portillo (9 de mayo) y Montemayor de Pililla (23 de mayo), y como colofón, el 25 de junio, una excursión conjunta de todos los participantes a las piscinas de Valencia de Don Juan.

Se trata de un proyecto pionero e innovador coordinado por estos seis municipios y que cuenta con la colaboración y el respaldo económico de la Diputación de Valladolid. Las dos primeras ediciones fueron un éxito de participación y pusieron manifiesto que el esfuerzo coordinado de varios municipios da sus frutos cuando se realiza un buen trabajo, se cuenta con objetivos bien fundamentados y actividades atractivas para la adolescencia y la juventud, se ha felicitado Íscar.

En 2025, actividades como el 'escape room', rocódromo, juegos tradicionales, pistas de hielo o espectáculos de magia, entre otros, se simultanearon con talleres más enfocados a alertar sobre el mal uso de las nuevas tecnologías, el alcohol, el tabaco o los cigarrillos electrónicos.

Los destinatarios de esta III edición, al igual que en las anteriores, serán jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, al considerar los organizadores que es importante comenzar desde la preadolescencia con este tipo de proyectos porque se trata de una etapa de cambios rápidos y cualitativamente significativos respecto a edades anteriores, coincidiendo además con el paso del colegio al instituto.

El programa diseñado impulsará un estilo de ocio alternativo, ofreciendo actividades novedosas y divertidas que facilitan las relaciones entre los jóvenes. "Este punto es importante, pues se está promoviendo que chicos y chicas de distintos municipios estrechen lazos de amistad y se abran a conocer a otros jóvenes. Apostamos por alternativas que demuestren que en nuestros pueblos se puede creer y crecer con una oferta cultural y de ocio de más alto nivel", ha añadido el máximo responsable de la Institución Provincial vallisoletana, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Entre los objetivos de este proyecto está el potenciar los lazos de unión con la familia, la escuela, los amigos y los compañeros que ejercen influencias positivas y que, como resultado de estos lazos, acepten, se comprometan e interioricen normas, valores y conductas prosociales, inhibiendo así la aparición de conductas no deseadas. Asimismo, se busca trabajar de manera preventiva las adicciones en edades jóvenes a través de la participación en actividades lúdicas y educativas que ocupen el exceso de tiempo libre, fomentando una convivencia real y efectiva en la que se desarrollen habilidades de comunicación, inteligencia emocional y autoestima.

Como novedad, este año 2026 se cuenta con la colaboración de la Asociación Vallisoletana de Alcohólicos Rehabilitados (ARVAR), que participará en algunas de las actividades para dinamizar y aportar un perfil más preventivo, sensibilizando y concienciando a las personas participantes sobre los riesgos que conlleva el abuso del alcohol.

Otra novedad destacada es la colaboración de la Fundación FABRE, que acudirá para realizar diversos talleres, gincanas y juegos, trabajando aspectos como la sostenibilidad y otros relacionados con la mejora de la ciudadanía.

GAFAS SIMULADORAS DE LOS EFECTOS DEL ALCOHOL

El alcalde de Boecillo, Raúl Gómez, en cuya localidad dará inicio este sábado el conjunto de actividades que luego se extenderán a las otras cinco participantes, ha mostrado su satisfacción por este tipo de iniciativas que, como así ha resumido, ofrecen alternativas de ocio para las tardes de los sábados que "fomentan la implicación juvenil, las sinergias entre municipios, políticas de prevención de adicciones y revalorizan el entorno rural como espacio de oportunidades para los jóvenes".

En el caso de Boecillo, la programación, en la que no faltará la merienda, tendrá a África como núcleo temático, con talleres de percusión, danza, vestuario y elementos africanos, así como un taller culinario para conocer la realidad económica, social y alimentaria del continente africano, aunque también se incluye, como novedad, la posibilidad de los jóvenes de probar unas gafas simuladoras de efectos del alcohol, una actividad pensada para concienciar, de forma práctica y segura, sobre los efectos de su consumo.

Cabe resaltar que 'Pinares Night' obtuvo el reconocimiento de espacio de ocio de calidad por parte de la Fundación Splora y la Fundación UVA, junto con otros espacios de ocio seguro e inclusivo de países europeos como Bélgica, Croacia y Estonia.