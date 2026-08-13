Un total de 15 establecimientos participará en el II Concurso Gastronómico Tapaurina Palencia desde este sábado

Presentación del II Concurso Tapaurina Palencia. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 establecimientos hosteleros palentinos participará en la segunda edición del Concurso Tapaurina Palencia, una iniciativa que se desarrollará desde este sábado, 15 de agosto, al 15 de septiembre y que permitirá degustar propuestas de cocina en miniatura originales, creadas para el certamen.

La actividad está organizada por la Asociación de Cocineros de Palencia (ACP), con la colaboración de Alimentos de Palencia y la Diputación de Palencia, además de otras entidades vinculadas al ámbito taurino.

El objetivo de esta iniciativa es dinamizar la hostelería palentina en fechas previas y también posteriores a las fiestas de San Antolín, además de promocionar los productos gastronómicos de la provincia, según han explicado sus promotores durante la presentación del concurso este jueves, 13 de agosto.

La ruta combina cocina, ocio y un recorrido por las distintas propuestas gastronómicas de otros tantos establecimientos de la ciudad y, además, sorteará diez lotes de productos de Alimentos de Palencia entre los clientes que consuman las tapas creadas para el certamen.

Los 15 establecimientos participantes son Canela en Rama, La Traserilla, La Tasca, San Remo, Cervecería Korner, Bar Maño, La Cuchillería, La Parrilla de Don Jamón, Cervecería San José, Pico Gallo, Bingo Reno, Gloria Bendita, Candela, La Encina y La Casuca.