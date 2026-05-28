Un total de 2.049 alumnos de la provincia se examinarán en la Universidad de León de la PAU de junio

LEÓN 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) celebrará los próximos días 2, 3 y 4 de junio la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), a la que se han matriculado un total de 2.049 alumnos, de los que 1.576 realizarán los exámenes en el Campus de Vegazana y 473 en el de Ponferrada.

Del total de alumnos inscritos, 1.834 se presentarán a la Fase General de la PAU -1.409 en León y 425 en Ponferrada-, de carácter obligatorio para el alumnado de Bachillerato que desee acceder a estudios universitarios oficiales de grado.

Por su parte, 1.783 -1.362 en León y 421 en Ponferrada- concurrirán a la Fase Específica, de carácter voluntario, destinada a mejorar la calificación de acceso o para estudiantes procedentes de Formación Profesional que quieran optar a titulaciones universitarias, explica la institución académica a través de un comunicado.

El vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad y confianza" para los más de 2.000 alumnos que se enfrentan a la PAU y ha valorado la coordinación existente entre todos los servicios implicados, que "garantizará el correcto desarrollo de las pruebas tanto en León como en Ponferrada".

Los estudiantes están convocados el lunes 2 de junio a las 8.30 horas para realizar el acceso a las aulas y la presentación inicial. Cada uno de los ejercicios tendrá una duración de 90 minutos y entre pruebas se establecerán descansos de, al menos, media hora. La primera jornada comenzará con el examen de Lengua Castellana y Literatura II, seguido de Historia de la Filosofía, mientras que la sesión de tarde estará dedicada a materias como Química, Geografía o Diseño.

La segunda jornada incluirá las pruebas de Lengua Extranjera II Inglés e Historia de España en horario de mañana y, ya por la tarde, los ejercicios correspondientes a asignaturas como Biología, Física, Historia del Arte o Tecnología e Ingeniería II.

La convocatoria ordinaria concluirá el miércoles 4 de junio con los exámenes de Matemáticas, Latín II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, reservándose la última franja horaria para resolver posibles incompatibilidades entre materias. Por su parte, la convocatoria extraordinaria tendrá lugar los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.