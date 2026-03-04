Un total de 21 establecimientos participará en la 19 Gala del Comercio de Valladolid el 12 de marzo en el Calderón

Presentación de la 19 Gala del Comercio de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Calderón de Valladolid acogerá el próximo 12 de marzo la 19ª Gala del Comercio 'Valladolid de Moda', en la que participarán 21 establecimientos comerciales y en la que, como novedad, el público podrá elegir en tiempo real el mejor desfile.

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín; el presidente de la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid (Fecosva), Jesús Herreras; la directora de ELM Producciones, Estefanía Luyk, y el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, han presentado en el Ayuntamiento esta Gala, que se desarrollará a partir de las 20.30 horas.

La gala tiene como finalidad visibilizar la calidad y profesionalidad del comercio vallisoletano, presentar las tendencias Primavera-Verano 2026 y reforzar la relación entre comerciantes y consumidores destacando el papel estratégico del comercio en la economía urbana, el empleo y la sostenibilidad, ha explicado el presidente de Fecosva.

Por su parte, el concejal Víctor Martín ha destacado la novedad en esta edición de la Gala, en la que el público podrá votar en tiempo real y de forma online la 'Mejor propuesta de Colección' presentada durante el evento, una innovación por la que ha asegurado que siempre apuesta Fecosva.

La gala se podrá seguir en directo a través de las redes sociales de la Federación (Facebook e Instagram), donde además será posible votar por la colección favorita en el mismo momento y, entre los participantes (tanto asistentes como quienes sigan el evento por redes sociales) se sorteará una Tarjeta Regalo Vamos de 100 euros.

La pasarela estará coordinada por ELM Producciones, con un montaje escénico profesional con modelos y puesta en escena de alto nivel, que convertirá el Teatro Calderón en el gran escaparate de la moda local.

La gala contará con una pasarela de 14 metros por la que desfilarán los mejores looks y grandes diseñadores, marcas y tiendas de la ciudad. Se instalará una pantalla de 3 por 5 metros para poder disfrutar de la imagen en directo de los desfiles y poder visualizar bien las prendas y accesorios de todas las propuestas.

DESFILES Y MÚSICA

Estefanía Luyk, directora de ELM Producciones, coordinará la pasarela con modelos de amplia trayectoria, que han trabajado para diseñadores como Ágatha Ruiz de la Prada y Custo Dalmau, y en eventos como la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

El estilismo, maquillaje y peluquería correrán a cargo de la Academia Look Profesional, el evento estará presentado por la modelo y presentadora María José Suárez y el saxofonista Arturo Cerrato y el guitarrista Ángel Beldad amenizarán el evento.

En esta edición participarán Raquel Castaño, Mónica Albert, Bóboli, Cascanueces, Luce Bonito, Azabache, Solera, Lencería Tejidos Ana, Alló Paris, Rebelde, Lemon Moda, Caloca, Circe Boutique Infantil, Lunares en mi Armario, Lencería Chías, Sara Modas, NoDrama, Jaime Valentín, Joyería Soto, Wappa Moda y Marta&Mere.

El cierre correrá a cargo del desfile 'La provincia de Valladolid viste su patrimonio'", con 13 vestidos-cuadro creados por la diseñadora vallisoletana Rosana Largo, una iniciativa pionera impulsada por la Diputación Provincial de Valladolid, que une moda, cultura y promoción turística, convirtiendo cada diseño en una pieza capaz de trasladar al público la esencia del territorio.

Las invitaciones para asistir a la gala se pueden recoger en los comercios participantes y canjearse por la entrada en las taquillas del Teatro Calderón, a partir de hoy mismo, 4 de marzo. Además, a través de las redes sociales de Fecosva se sortearán dos entradas VIP para asistir a la gala.

PREMIOS

Además, del Premio Mejor Propuesta de Colección, se entregarán el Premio Escaparate a Eusebio Sacristán y el Premio Trayectoria Profesional a Luis Rojo.

Eusebio Sacristán, exfutbolista y entrenador, con 543 partidos en Primera División y trayectoria en clubes como Celta de Vigo, Fútbol Club Barcelona B, Real Sociedad y Girona FC. Más allá de su brillante trayectoria nacional e internacional, su etapa en Valladolid ocupa un lugar muy especial.

En el Real Valladolid, primero como jugador y después como entrenador, Eusebio no sólo desarrolló una etapa profesional destacada; encontró un vínculo auténtico con la ciudad y con su gente. Tras su trayectoria deportiva, Eusebio Sacristán ha canalizado su experiencia y valores a través de la Fundación que lleva su nombre, creada en 2003 en Valladolid con el objetivo de impulsar al deporte inclusivo, donde niños y jóvenes con y sin discapacidad comparten equipo, fomentando igualdad, respeto y convivencia real.

Este galardón pretende servir de reconocimiento a quien lleva el nombre de Valladolid por toda España y el mundo, ha recordado Jesús Herreras.

Por otro lado, Fecosva reconocerá a Luis Rojo, impulsor de 'Passión Lencería' en Valladolid recientemente jubilado, y quien desde 1990 desarrolló una red de cinco tiendas especializadas, en las que destacó su atención personalizada, su dedicación a un sector de moda íntima que combina estilo y calidad y por su compromiso con el comercio local durante más de 35 años.