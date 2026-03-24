Un total de 27.540 personas está convocado el 28 de abril para elegir al rector y al Claustro de la UVA

VALLADOLID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid ha publicado los censos definitivos de electores, así como las circunscripciones electorales y la distribución final de representantes claustrales correspondientes al proceso electoral actualmente en marcha para elegir a los representantes al Claustro Universitario y al Rector de la UVa el próximo 28 de abril.

El censo definitivo asciende a 27.540 electores, distribuidos por campus y por cuerpos. Toda la información se puede consultar en http://www.uva.es/elecciones2026.

Por campus, la mayor concentración de electores corresponde al Campus de Valladolid, con 19.742 personas censadas, seguido del Campus de Segovia, con 2.503, el Campus de Palencia, con 2.274, y el Campus de Soria, con 1.838. La circunscripción única, correspondiente al colectivo del PTGAS (Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios) suma 1.183 electores, detalla la institución académica a través de un comunicado.

En este contexto, dos candidaturas presentarán en las próximas fechas su programa de cara a los comicios de abril. Así, Carmen Camarero anunciará mañana miércoles, 25 de marzo, su candidatura a las elecciones y expondrá las líneas maestras de su programa.

Un día después lo hará el catedrático y profesor en el Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemática Carlos Alberola López.